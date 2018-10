Ap tar omkamp om fylkessamanslåingane

Sogn og Fjordane-representanten Ingrid Heggø (Ap) er klar over at forsøket på omkamp godt kan ende som ei rein markering i Stortinget.

– For oss er det likevel viktig å streke under at fylkessamanslåingar ikkje må skje med tvang, seier Heggø til Firda.

Ap-framlegget blir reist som eit såkalla laust framlegg i Stortinget og har denne ordlyden: «Stortinget ber regjeringen legge til grunn at gode og frivillige prosesser skal være utgangspunkt for endringer av fylkesstrukturen. Fylkessammenslåinger skal bygge på frivillighet. I de tilfeller der fylker selv ikke ønsker det, gjennomføres ikke sammenslåingene", heiter det i framlegget.

Om Stortinget skulle støtte vedtaket, får det ikkje berre konsekvensar for dei omstridde nyfylka Troms og Finnmark og Viken, men kan òg få konsekvensar for samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane, meiner Heggø. Fylkestinget i Sogn og Fjordane vedtok nemleg i fjor haust ein exitplan, der det heiter at fylket skal halde fram som eige fylke dersom Stortinget vedtar å reversere andre fylkessamanslåingar.

– Vi meiner uansett det er viktig å streke under kor viktig det er at samanslåingar skjer av fri vilje, seier stortingsrepresentanten til avisa.