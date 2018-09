Ap sørger for flertall for å sette Viken-regionen på vent

– Det er flertall i arbeidsutvalget i de tre fylkespartiene for å stemme for forslaget som går ut på å stanse arbeidet i fellesnemnda inntil Stortinget tar en endelig avgjørelse i høst på oppgavefordeling og inndeling, sier stortingsrepresentant og leder i Østfold Ap, Stein Erik Lauvås til NTB.

Han sier at kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H) har gått opp løypa og kastet kortene ved å utsette prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms i påvente av Stortinget.

Arbeiderpartiets avklaring søndag ettermiddag gjør at det blir flertall i fellesnemnda i Viken-regionen under deres møte tirsdag for å legge ned arbeidet inntil videre.