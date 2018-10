Ap og Sp vil stanse toganbud

Hvis det blir regjeringsskifte, er de mulige regjeringspartnerne på samme spor, skriver Klassekampen.

– Spør du meg, bør vi stanse det vi kan stanse, både utsetting av jernbanetrafikken og konkurranseutsetting av Bane Nors vedlikehold. Jeg vil stoppe det som kan stoppes, men tida er i ferd med å renne ut, sier Sverre Myrli, Aps samferdselspolitiske talsmann.

Denne uka ble det klart at britiske Go-Ahead gikk til topps i anbudskonkurransen om trafikk på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen, kjent som Pakke sør. Pakke nord får en avgjørelse neste sommer, mens Pakke vest står for tur i desember samme år.

– Vi vil gjøre det vi kan for å unngå at vi får disse prosessene. Det er klart at dersom man kommer i en situasjon hvor man kan gjøre noe med det, vil vi gjøre det, sier Bengt Fasteraune, samferdselspolitiker i Senterpartiet.

