Akershus Frp: Viken-regionen bør ryke hvis Finnmark slipper sammenslåing

Mandag ble det klart at kommunalminister Monica Mæland (H) legger prosessen med sammenslåing av Finnmark og Troms på is fram til stortingsbehandling i høst. Overfor ABC Nyheter varsler Frp-Limi at hvis Finnmark slipper unna sammenslåing, vil hun ha omkamp om tvangssammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold til storfylket Viken. Alle tre fylkestingene var der imot sammenslåing.

Må gjelde alle

Mæland har understreket at hun forholder seg til gjeldende stortingsvedtak om at fylkene skal slås sammen fra 1. januar 2020, men har også advart mot at hele regionreformen kan gå ad undas om prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms havarerer.

– Først og fremst må vi avvente og se hva som skjer med Troms og Finnmark. Men kommer dette til Stortinget som en sak og Finnmark får forbli som de er, kan de ikke la oss tvangssammenslåtte forbli slik, sier Limi til ABC Nyheter.

Annonse

På Dagsnytt Atten på NRK mandag sa Mæland at det ikke kan være ett prinsipp for Finnmark og helt andre prinsipper for resten av landet.

– Dette handler om å ha et prinsipp knyttet til om Stortinget bestemmer eller ikke, sa kommunalministeren.

Uenige

– Stortinget har vedtatt en helhetlig regionreformen. Når deler av den ryker ved at det minste fylket eventuelt får bli stående, vil det invitere til en debatt om hele reformen, sa Mæland.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er uenig i at komplikasjoner med sammenslåing i nord setter hele reformen i fare. Han mener Mæland prøver å skremme.

– Dette er skremsel og et forsøk på å gi Finnmark skylden for noe som helt og holdent er hennes eget ansvar. Regjeringen har forsøkt å kjøre over folk med en dårlig utredet reform og en rotete prosess, og denne uttalelsen gir inntrykk av at Mæland helst vil droppe saken, sier Støre til ABC Nyheter.