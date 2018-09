Aftenposten: KrF og regjeringspartiene enige om oppgavene i regionreformen

Ifølge Aftenposten blir avtalen lagt fram mandag klokka 16 under en pressekonferanse på Stortinget.

Oppgavene som vil bli overført fra staten til regionene er blant andre Nordområdene, integrering og næringspolitiske virkemidler.

Som Nationen tidligere har omtalt, forhandlet regjeringspartiene med KrF om en avtale som avgjør regionreformen før saken kommer til Stortinget.

Ingen av partene ønsket å uttale seg om forhandlingene, men nå ser altså KrF ut til å helle kaldt blod i årene på motstanderne av regionreformen. Finnmark har nektet å slå seg sammen med Troms og har håpet at KrF ville snu slik at det ikke lenger ville være flertall for tvangssammenslåingen.

