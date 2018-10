Ada Arnstad innstilt som leder i Senterungdommen

– Det har vært fantastisk å lede Senterungdommen i to år. Nå gleder jeg meg til et nytt og spennende arbeidsår. Vi er inne i en historisk periode som politisk bevegelse, med stor oppslutning og som et tydelig alternativ til politikken som føres av dagens regjering, sier Arnstad.

Arnstad er niesen til Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad. Senterungdommen avholder sitt landsmøte 9. til 11. november.

Valgkomiteen innstiller på at Arnstad skal få med seg Torleik Svelle (22) som politisk nestleder og Annette Lindahl Raakil (26) som organisatorisk nestleder.

Svelle kommer fra Oppland og studerer ved NTNU i Trondheim. Raakil kommer fra Østfold og jobber i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

