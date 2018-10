Vil felle moskuser på Dovrefjellet

Det skriver Fylkesmannen i Trøndelag på sine sider.

Ifølge Fylkesmannen ble det i fjor registrert 244 moskuser på Dovrefjell, men at det i forvaltningsplanen er lagt opp til at bestanden ikke skal overstige 200 individer.

– Målet er er at uttaket skal redusere konflikten mellom mennesker og moskus, bedre sykdomsutfordringene hos moskus, og bedre kjønns- og aldersstrukturen i bestanden. Det går fram i en felles tilrådning som nå er sendt Miljødirektoratet, står det videre.

Miljødirektoratet har oppgaven med å fatte et vedtak i denne saken.

Annonse

Moskusbestanden på Dovrefjell har likevel gått noe ned de siste årene. Siden moskusen ble gjennominført i Norge på starten av 1900-tallet har bestandsutviklingen gått sakte, men sikkert oppover. De tjue siste årene har derimot bestanden økt kraftig, og i 2011 ble det registrert så mange som 283 individer.

På verdensbasis finnes ikke moskusen mange steder. På Grønland og det nordlige Canada er de eneste stedene opprinnelige moskusbestander fortsatt finnes. De er også introdusert blant annet i Alaska og Sibir i tillegg til i Norge.

Ifølge Miljøstatus er moskusen i Norge utsatt for sjukdommer, fordi moskusen er introdusert fra Grønland, som et område med mindre fare for sykdomssmitte.

Moskus Fakta Klovdyr (i slekt med sau og okse) Hannen kalles okse, hunnen kalles ku Kan bli 2,5 meter lang og bli 1,4 meter i skulderhøyde. Okser kan bli over 400 kilo, kyr opptil 250 kilo Kan bevege seg i 60 kilometer per time Levde i Skandinavia for 30 000-100 000 år siden, men overlevde ikke siste istid Ble brakt hit på nytt av mennesker, og lever i dag på Dovrefjell og Femundsmarka-Rogen Kilde: Miljøstatus