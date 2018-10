Vet fortsatt ikke grunnen til laksedøden i Trøndelagselv

Nationen fortalte torsdag om at flere titalls fisk har blitt funnet døde i de nedre delene av elva Homla i Malvik kommune i Trøndelag. Det har blitt undersøkt om grunnen kan være såkalt retononbehandling av fire tjern i nærheten.

Fredag fikk Veterinærinstituttet svar på vannprøvene som ble tatt i elva, men foreløpig viser ikke disse spor etter retonon.

– Beregninger i forkant av behandlingen av de fire vannene viste at rotenonmengdene i Homla ikke ville være dødelig for fisk. Disse beregningene var også grunnlaget for at det ikke ble vurdert å deaktivere rotenonet med kaliumpermanganat. Det rotenonholdige vannet ville være fortynnet og nedbrutt til ufarlige konsentrasjoner før det nådde Homla, sier Roar Sandodden, forsker ved Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Det har over lengre tid blitt jobbet for å øke lakse- og ørretbestanden. Sandodden i Veterinærinstituttet sier at funnet av de døde fiskene ikke vil gå utover bestandene.

– Vi har strøket laks og 24 familier som er lagt inn på klekkeri. Dette materialet kan brukes for å forsterke laksestammen i årene framover. Det er i tillegg to årsklasser av laks i sjøen, så bestanden står ikke i fare for å bli utryddet, understreker Sandodden

Instituttet venter nå på svar fra ulike prøver, blant annet av fisken, for å finne ut hva som er grunnen til at flere fisker døde.