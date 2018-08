Venstre åpner for et Finnmark «for halv maskin»

– Hvis konsekvensen blir at Stortinget lar Finnmark få stå alene og fortsette som eget fylke, kommer vi ikke utenom at generalistprinsippet må fravikes, sier Venstres kommunalpolitiske talsperson André N. Skjelstad til Aftenposten. Prinsippet, som innebærer at alle fylker skal ha de samme oppgavene, har vært en forutsetning for regionreformen.

Venstre har lenge kjempet for et sterkt regionalnivå og var sammen med KrF, Høyre og Frp med på å vedta det nye regionkartet i fjor sommer.

Nå frykter Skjelstad og partiet at hele regionreformen kan ryke. Mandag satte kommunalminister Monica Mæland (H) sammenslåingen av Troms og Finnmark på vent. Ingen av de to fylkene vil sitte i fellesnemnda som skal bygge det nye storfylket.

– Hvis Stortinget gjør om på vedtaket om regionreform, kan det bli en løsning at Finnmark får fortsette alene. Hvis Finnmark skal stå alene, så vil også det nødvendigvis gjelde Troms, sier Skjelstad.

– For Venstre vil det være uaktuelt å stanse en oppgaveoverføring til fylker som Trøndelag, Viken og Vestland, bare fordi Finnmark får fortsette som eget fylke, fortsetter han. Skjelstad mener i så fall generalistprinsippet bør fravikes for begge de nordligste fylkene.