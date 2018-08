Statens naturoppsyn (SNO) har undersøkt ytterlegare ni sauekadaver i skadefellingsområdet. To er dokumentert drepne av ulv, eitt er usikkert om ulven står bak og i seks tilfelle var det ikkje mogleg å slå fast dødsårsak.

SNO vurderer at saueeigarar i området har unormalt store tap og skadepotensialet for september er stort. Det er heller ingen teikn til at ulven har forlate område.

Difor har Fylkesmannen vedteke å forlengja skadefellingsløyvet frå 1. september til 30. september.