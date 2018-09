Utvalg skal vurdere skatt på havbruk

– Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i næringen. Samtidig bør skattesystemet innrettes slik at selskapene har insentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding.

Regjeringen har i Jeløya-plattformen understreket at naturressurser bør beskattes slik at overskuddet tilfaller fellesskapet, samtidig som selskapene kan utvinne lønnsomme ressurser. Stortinget hadde på forhånd bedt regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg for å utrede en ekstraskatt på havbruksnæringen.

Utvalgsleder er professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, Karen Helene Ulltveit-Moe. I tillegg til personer fra akademia og advokater, består utvalget av representanter fra LO, NHO og KS. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. november 2019.