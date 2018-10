Ulvetispe skutt i Oslomarka

Det bekrefter rovviltkontakt Rune Aanderaa i Statens Naturoppsyn i Oslo og Akershus overfor Aftenposten.

Annonse

Dyret som ble skutt, var en tispe anslått til å være to-tre år.

Ulven ble felt av en elgjeger som satt på post. Ifølge Aftenposten hadde jegeren alle formaliteter i orden med hensyn til jaktlisens og at han befant seg i et område hvor dyret kunne felles. Ifølge Fylkesmannen i Buskerud gjensto det én ulv på kvoten over ulv som kunne felles.

– Det er gitt lisens for å felle ulv i region 2. Dette var jeger med lisens som felte ulven, opplyser rovviltansvarlig Espen Marker.

Nå skal ulven DNA-testes. Da kan det bli avdekket om dette er den samme ulven som forrige uke spiste en elgkalv nord for Sognsvann i Nordmarka i Oslo.