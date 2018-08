TV 2 kan kutte ved lokalkontorene

Bergens Tidende har fått innsyn i en epost sendt til Kulturdepartementet fra TV2s juridiske direktør Tomas Myrbostad, som tar for seg forhandlingene om en ny kommersiell allmennkringkasteravtale. Myrbostad advarer i eposten mot konsekvensene av regjeringens krav, som innebærer at kanalen ikke lenger kan regne de ansatte ved lokalkontorene inn under hovedkontoret i Bergen.

– I motsetning til de fleste andre riksmediene, har vi lokalkontorer fortsatt. Vi mener det er i tråd med intensjonen at de regnes inn under det som er utenfor Oslo. Disse er i dag organisatorisk styrt fra Bergen med sin leder i Bergen, sier TV 2-direktør Olav T. Sandnes til avisen. Han avviser at det foreligger noen kuttplaner.

2016 ble et år med store nedbemanninger i kanalen, og det er i dag kun sju gjenværende reportere ved kanalens lokalkontorer, fordelt på Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Stavanger og Hamar.

– Vi var to reportere i Tromsø. Nå er det én igjen. En ytterligere svekkelse betyr at det ikke vil være noen igjen. Det vil vi selvsagt ikke tåle, sier journalist Egil Pettersen ved kanalens Tromsø-kontor.

