Tørkeåret vi vil huske

Troms og Finnmark: Tidlig vår, kald juni

Skogen gulner, sauer og lam kommer hjem fra skog og fjell og andreslått er stort sett ferdig. Både i Troms og Finnmark kom våren tidlig i år, men juni var kald og våt.

I Finnmark og nordre deler av Troms har første slått gitt greie avlinger. Flere har tatt to slåtter, både på grunn av god gjenvekst og med tanke på salg til områder med fôrmangel.

I den sørligste halvdelen av Troms har det vært både isbrann og uttynning i enga. Hurtig oppgjødsling etter slått ga heldigvis gode og til dels svært gode avlinger på andre slått og de fleste har dermed sikret seg vinterfôr.

Potetavlingene ser bra ut. Kålmøll har gjort skade på stort sett alle kålvekster, og det har vært normalt med kålflue.

Det har ikke vært noe topp år for jordbær og bringebær, både på grunn av en tøff vinter og mye regn da jordbæra skulle høstes.

Ellers kan vi glede oss over mye solbær, og i marka har det bugnet av blåbær.

Vi har hittil hatt en fin september med gode temperaturer, men klare dager gir som kjent kalde netter. Sommeren er ugjenkallelig over for denne gang!

Ellen Reiersen, NLR Nord-Norge

Nordland: Tror 2018 blir bra til slutt

Nordland er ett langstrakt og mangfoldig fylke med store variasjoner i både klima og vær. Det er ganske årvisst med vinterskader i eng i en eller annen del. Året 2018 var ikke noe unntak. Kysten av Nordland ble ramma av overvintringsskader etter vinteren 2018. Indre deler av Nordland hadde i år bedre overvintringsforhold.

Ei ekstra utfordring i år var telen som gikk veldig djupt i barfrostperioden og heller ikke ville slippe taket utover forsommeren. Juni måned var svært kald og med svært mye nedbør over hele landsdelen. Vanligvis har den nordnorske forsommeren for lite nedbør. Telen bidro til at jordtemperaturen ble holdt nede og veksten av gras og andre vekster ikke kom i gang. Ennå i juli ble det funnet tele i jordmasser i Ofoten og Vesterålen. Vi fikk ikke nok varmt regn til bakken som kunne bidra til opptining og oppvarming.

Oppstart av førsteslåtten ble utsatt med omtrent to til tre uker på grunn av låge forsommertemperaturer. I juli tørka det opp og tropevarmen inntok denne landsdelen også. De fleste fikk svært gode høsteforhold med mulighet for fortørking.

Fine vekstforhold på tampen av sesongen kan gi åkervekstene det siste puffet for å få gode avlinger. Bærproduksjonen har gått bra. Det høstes inn grønnsaker. Vi tror på en fin avslutning for alt som skal innomhus fra utmark og innmark.

Ragnhild Renna, NLR Nord-Norge

Trøndelag: Inga stor krise likevel

Heldigvis blei ikkje 2018 det kriseåret mange frykta. Situasjonen blei langt på veg redda av gode vekstforhold på ettersommaren og hausten, og at det har vore stort fokus på å ta vare på halm som fôrressurs. I gjennomsnitt vurderast grovfôr- og kornavlingane å utgjere 80 til 90 prosent av normalen, men med svært store variasjonar, alt etter jordtype og lokalklima. Noko av surfôret er uvanleg tørt og kornet er gjennomgåande lett. Potetavlingane ser ut til å bli bra, men der ein ikkje har hatt vatning har det gått ut over kvaliteten. Vatning har også vore avgjerande for kvalitet og avling i grønnsaksproduksjonen, der det i år var meir omfattande innsektsangrep enn vanleg. For beitenæringa har sommaren vore prega av omfattande rovdyrangrep, også i område der ein før ikkje har hatt slike utfordringar.

(I skrivande stund står det enda litt korn ute og ventar på å bli modent. Dersom vêret blir som spådd i tida framover, vil det bli gode mulegheiter til få treska den siste resten).

Astrid Johansen, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Møre og Romsdal: Tilbake til normalen

Etter å ha opplevd ein sommar så utanom det normale tørr og varm, er det nok for somme godt å endeleg få kjenne på litt haustvér igjen. Veka starta med skikkeleg ruskever; vind, regn og temperaturar under 10 grader her på Nordvestlandet.

Lite har vore normalt denne sommaren, når ein snakkar om vér og vekst. Frå april til august var nedbørsmengdene pr. månad langt under normalnedbøren, ja heilt frå januar månad var det slik på Møre.

Temperaturane gjennom sommaren heldt seg godt over normalen, med mai og juli som det mest ekstreme, då det var over 3 grader varmare enn det som er rekna som normaltemperatur. I dei indre bygder og i høgda, der det låg snø, opplevde ein ei rekordrask snøsmelting og opptørking av jorda. Også på den tela jorda fekk ein ei rask opptørking av overflata.

Kornavlingane varierer, men det vart nok totalt betre enn frykta. Lagringspotetavlingane ser også ut til å bli fine. Grønsakene er ikkje komne i hus enno, men det blir nok relativt moderate avlingar.

Vekstsesongen 2018 vil nok bli hugsa i mange år framover. Truleg vil nok fleire vurdere innkjøp av vatningsanlegg, for der det var nok vatn, var det ein kjempesommar. Kanskje Mørebonden skal gjere eit ordtak frå Ottadalen til sitt: "Gje vår herre oss sol, så skal vi ordne med vatn".

Jon G. Lied, Landbruk Nordvest

Vestlandet: Tørt, tidleg og så vått ….

Historisk tørr og varm sommar blei avløyst av historisk våt august, og no svært våt september. 1. slåtten var heller dårleg for dei aller fleste. 2. slått blei teken over eit langt tidsrom, frå ca. 20. juli til ca. 10. sep. Fleire fekk god 2. slått. Mange slo 3. slått i førre veke, før regnet slo til for fullt. Gradvis har krisestemninga gått over. Kanskje vil dei fleste klare seg gjennom vinteren ved å bruke meir kraftfôr enn vanleg.

Sauene er komne ned frå høgfjellet. Lamma ser svært bra ut, trass i at beitet blei tidleg dårleg i høgda. Hjorten er også på innmarka, og har gjort skade for mange, som vanleg.

I frukt- og bærhagane har utviklinga godt svært fort i heile sesongen. Jordbæra bråmodna i det varme veret. Bringebærsesongen starta med overvintringsskadar som reduserte avlingane. Morellavlingane var rekordstore. Plommesesongen blei komprimert ved at tidlege og seine sortar kom nesten samstundes. Denne veka er haustinga av den seinaste, store eplesorten, Aroma, i gang. Dette er eit par veker tidlegare enn normalt. Svært vått ver kan gjere haustinga vanskeleg og farleg i bakkane.

Dag-Arne Eide, NLR Vest

Rogaland og Agder: Tørkeskada eng og beite

Vekstsesongen vart utfordrande og slitsam.

Våren kom godt i gang. Så kom det meldingar om tørkeskadar, først frå Agder, men etter kvart også frå Rogaland.

Førsteslåtten varierte frå elendig til bortimot brukbar, med jamtover bra kvalitet.

Regnet uteblei, og det vart ingen grasgjenvekst. I det meste av Agder vart det ingen andreslått. I Rogaland kom det litt regn uti juli, men utan vatningsanlegg vart det likevel dårleg 2. slått.

Uvanleg mange tek ein 3. slått, og det er god avling på det som er hausta.

Store beiteareal vart utover i juli heilt brunsvidde.

Grønnsakssesongen har kravd mykje vatning. Ein del tidleggrønnsaker fekk dårleg hausteprosent, men det som står igjen no ser brukbart ut.

Tidlegpotetene på Sørlandet vart brukbare med vatning. I Rogaland er det bra potetavlingar med god kvalitet.

Birgitt Harstad, NLR Rogaland

Østlandet: Tørkeåret vi vil huske

2018 vil gå over i historien som et ordentlig tørkeår. Midt på Østlandet har temperaturen vært 3,5 grader høyere enn normalt i perioden mai – august. Nedbøren har vært mindre enn halvparten av det normale. Resultatet har blitt dårlige avlinger for de fleste vekster. Selv med vanning var det vanskelig å tilfredsstille plantenes behov for vann med så sterk fordamping.

Mest bekymringsfull er situasjonen for husdyrbøndene som mangler grovfôr til dyra. Varmen i mai ga en dårlig førsteslått, og gjenveksten har vært dårlig der det ikke vannes. Nå håper vi på tredjeslått, men det vil heller ikke bli noen stor avling. Halm og økt kraftfôrforbruk blir redningen for de fleste, men økonomien for bonden blir dårlig.

Mye av potetarealet blir vannet, og totalt sett ser det ut til å bli vel så bra potetavlinger som i fjor. De som ikke kan vanne, har betydelig avlingssvikt, og noen potetåkre har tørket helt bort.

Kornavlingene på Sør-Østlandet er omtrent halvparten av det normale, mens situasjonen er litt bedre lenger nord på Østlandet. Vårt lokale kornmottak har tatt imot 12000 tonn korn mot 28 000 tonn i fjor. Kornhøsten har vært veldig grei med svært lite tørkekostnader. Folk har virkelig stilt opp for å berge halm til fôr.

I høst blir det sådd rekordstore areal med høstkorn over Østlandet. Regnet nå denne uka sørger for spireråme også på leirjorda. Noen steder har det kommet kraftige regnskyll som eroderer på nysådd jord. Tørr jord og lite planterester har gitt gode forhold for å så høsthvete direkte i stubben eller etter bare harving. God etablering av høstkornåkeren er en god start på neste sesong.

Jan Stabbetorp, NLR Øst

Fjellregionen: God sesongslutt

Midt i september er det litt tidleg å gjera opp status for mange, sjølv i fjellbygdene. Siste halvanna månad har betra humøret mange plassar, med til dels gode slåtteavlingar og fine haustbeite no. Sesongen vert strekt maksimalt, men no søkk temperaturane og attåt mindre lys gir det begrensa tilvekst heretter. No må vi passe på best mogleg hausteforhold. Fortørken er uansett dårleg, og vi må ikkje køyre sund enga – vi treng ein god start neste vår. Har du fått legde eller det er gult i botn, er det berre å slå. Hugs ensileringsmiddel!

Vi fekk ein vanskeleg start, med varmt og tørt vær og tynn eng i førsteslått. Utan vatning var avlingane kanskje 30-40%. Deretter to månader tørke og ekstrem varme, òg i fjellet. Den seine sisteslåtten etter nedbør frå slutten av juli retter opp ein del, men variasjonane er store. Vi er ikkje nær å ta att det tapte, men mange kjenner likevel dei har kontroll på vinterfôret etter hausting av korngrønfôr og halm både i sør og nord.

Meldingane etter dyresankinga har starta er gode frå mange, med gode lammevekter rett frå fjellet. Mykje betre enn vi trudde tidleg i sommar, og særs godt for presset på heimebeita.

Dei fleste er ferdig med treskinga, med avlingar frå nesten 0 til 500 kg/daa. Sjølv om mange har vore flinke til å vatne virker det som ekstremt høge temperatur har vore så skadeleg for kornet at vatninga ikkje har gitt ønska effekt.

Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Innlandet