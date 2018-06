Tidligere journalist dømt til tre års fengsel for millionbedragerier

Dommen på tre års fengsel er ett år mildere enn det aktor ba om – til tross for at Oslo tingrett i domspremissene poengterer at de ikke finner noen formildende omstendigheter knyttet til forholdene den tidligere journalisten og forfatteren er funnet skyldig i.

Hele sju ganger lurte Geir Malthe-Sørenssen banker og enkeltpersoner til å utbetale ham store beløp – totalt nesten sju millioner kroner. Pengene gikk blant annet til å betale for privat forbruk.

Blant annet ble advokat Harald Stabell ifølge dommen to ganger lurt til å overføre 250.000 kroner til Malthe-Sørenssen. De to kom i kontakt med hverandre i forbindelse med boka den tidligere journalisten skrev om Treholt-saken, hvor han hevder at et av de avgjørende bevisene mot Arne Treholt var forfalsket av politiet.

Boka og det påfølgende forsøket på å få saken gjenopptatt ble viet stor interesse og oppmerksomhet.

Vil ha lavere straff

Da rettssaken startet, erkjente den bedrageritiltalte 53-åringen straffskyld på samtlige tiltalepunkter. Han framholdt at sviktende helse og voksende problemer i privatlivet, samt et angivelig press fra en straffedømt person, førte til at han begikk bedrageriene han nå er dømt for.

Likevel vurderer Malthe-Sørenssen nå å be lagmannsretten ta saken i et forsøk på å få satt straffen ytterligere ned.

Annonse

– Han er domfelt i samsvar med sine erkjennelser og er selvsagt fornøyd med at retten legger seg ett år lavere enn aktor. Han er likevel i tenkeboksen når det gjelder ankespørsmålet og vil bruke ankefristen på to uker, sier forsvareren, advokat Trygve Staff, til NTB.

Sentralt i vurderingen er om Malthe-Sørenssen skulle vært gitt mer i strafferabatt for sin bistand med opplysninger i politiets etterforskning av en straffesak han selv ikke var en del av.

Sju bedragerier

Eksjournalisten er dømt til å betale drøyt 5,8 millioner kroner i erstatning til Rørosbanken, samt 1,7 millioner til sin stefar som han brukte identiteten til for å ta opp forbrukslån. Han er funnet skyldig i sju grove bedragerier og fire overtredelser av bestemmelser om dokumentfalsk.

Retten legger vekt på at bedrageriene er begått over et lengre tidsrom, og at flere av dem er begått ved bruk av falske dokumenter. Flere bedragerier er begått overfor personer som sto tiltalte nær – svigerfaren dekket blant annet den illegitime gjelden Malthe-Sørenssen hadde utestående hos Stabell, i tillegg til at han selv ble lurt – og innebærer grove tillitsbrudd mot disse.

Tiltaltes handlinger har dessuten hatt alvorlige konsekvenser, heter det i dommen.

«Retten har forståelse for at tiltalte på handlingstidspunktet opplevde seg presset på grunn av stadig økende gjeldsbyrde og påståtte problemer i ekteskapet. Disse forhold er imidlertid ikke annerledes eller verre enn det som ofte er tilfelle», heter i dommen.