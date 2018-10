Ti døde i ATV-ulykker siden 2014

Tallene er hentet fra Vegvesenets ulykkesregister (STRAKS) og dekker perioden fra 2014 til 2017, skriver Adresseavisen. 45 av dem som har blitt skadd, har blitt hardt skadd.

– Ulykker med ATV blir ofte alvorlige fordi man er så dårlig beskyttet. Dessuten handler det om uerfarne trafikanter. Mange av dem var i alderen 15 til 17 år, sier seksjonssjef Torodd Østerås i Statens vegvesen.

Mange av ATV-ulykkene skjer i forbindelse med utforkjøring og velt der sjåføren havner i klem under kjøretøyet, ifølge Østerås.

Bård Toldnes ved trafikklærerutdanningen ved Nord Universitet mener kjøretøyet er farlig i trafikken.

– Den bør forbys på offentlige veier. Den er konstruert for bruk på terreng og er dermed smal og har et høyt tyngdepunkt. Men i trafikken kan de egenskapene øke faren for velt, forklarer Toldnes.

