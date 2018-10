Storsatsing for å redde kulturminner i hardt vær

– At klimaet er i endring får store konsekvenser for kulturminnene. Det betyr også at det vil bli en stadig større utfordring for eiere og forvaltere av kulturminner og kulturmiljøer å ta vare på kulturarven, sier fagdirektør for klima hos Riksantikvaren, Marte Boro, til Nationen.

Adapt Northern Heritage (Tilpass kulturarven i nord) er navnet på det nye samarbeidsprosjektet mellom partnere fra Irland, Island, Norge, Russland, Skottland og Sverige som har som mål å fremme bedre forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i et endret klima.

Satser 10 millioner

– Den totale økonomiske rammen for Adapt Northern Heritage over tre år, til og med 2020, er på rundt 10 millioner kroner, sier Boro.

De seks deltakerlandene deler på utgiftene til klimaprosjektet som også støttes av EUs Interreg-program for nordlige områder og Arktis.

Riksantikvaren og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er sentrale aktører i den nye Internasjonal klimainnsatsen for kulturminner i nord.

– Vi har til sammen ni assosierte partnere med ansvar for steder med kulturminner og miljøer som vi bruker for å utvikle og teste metoder for risikovurdering og senere planlegging av tiltak for å tilpasse til økte klimabelastninger, sier Boro.

I Norge er det Aurland kommune og Sysselmannen på Svalbard som er assosierte partnere som samarbeider med det nye klimaprosjektet.

Skal forebygge kulturminneskader

– Hovedmålet er å forebygge omfattende skader på kulturminner i nordlige områder, forårsaket av klimaendringer. I det nye samarbeidsprosjektet skal vi fremme bedre forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i et endret klima, sier Boro.

Hun viser til at stor geografisk spredning og små lokalsamfunn i nordlige områder gjør at eiere, forvaltere og myndigheter har vanskelig for å utvikle kompetansen og kapasiteten som trengs for å forvalte kulturminner og kulturmiljøer i et stadig mer krevende klima.

– Selv om klimaet og klimaendringene er ulike i de europeiske regionene i nord, vil vi kunne dra fordel av å utveksle ekspertise og erfaring når vi skal planlegge bærekraftige tilpasningstiltak, sier Boro.

Søkelys på Aurland og Svalbard

Det nye klimaprosjektet skal blant annet utvikle prosedyrer for risiko- og sårbarhetsvurderinger av kulturminner og kulturmiljøer samt prosedyrer for planlegging av tilpasningstiltak.

– Verktøyet vil bli utviklet, utprøvd og demonstrert gjennom utvikling av tiltaksplaner ved ni ulike kulturminner/kulturmiljøer i de seks landene som deltar i prosjektet, sier Boro.

Prosjektet vil også utvikle et nettverk for lokale aktører med ansvar for kulturminner og kulturmiljøer for å lære, utveksle ideer og diskutere hvordan vi best tar vare på kulturarven.

NIKU-forsker Anne-Cathrine Flyen opplyser at i Norge er det valgt ut to samarbeidspartnere for utprøving og demonstrasjon av resultatene. Det er Aurland kommune i Sogn og Fjordane og Sysselmannen på Svalbard.

Flom, ras og gjengroing

– I Aurland vil Aurlandsdalen og støler generelt være i fokus. På Svalbard er det Hiorthhamn, det gamle gruvesamfunnet, som skal vurderes. Her har vi i sommer og høst gjort en del undersøkelser og analyser, sier Flyen.

I de gamle gruvesamfunnet Hiorthhamn har klimaendringene ført til at den øvre delen av jordsmonnet er tint i lengre perioder enn tidligere.

– Det har ført til jordsig – som igjen har ført til at pælefundamentene som bygningene tidligere sto på har sklidd ut og mistet sin funksjon, sier Flyen.

I den bratte Aurlandsdalen må det årlig gjennomføres omfattende oppryddings- og sikringsarbeider for å holde stien gjennom dalen åpen for ferdsel.

– Økt nedbør vil antakelig føre til enda flere ras og mer flom i framtida.

Mer nedbør og varmere klima vil også føre til at tømmerhusene her blir mer utsatt for råte og gjengroing, sier Flyen.