Støre avviser at Lofoten-olje er skrinlagt

– Nei, partiprogrammet gjelder. Så er det debatt i partiet. Det er naturlig i en slik sak, sier han til Dagsavisen.

– Men i realiteten har regjeringen lagt ethvert alternativ for virksomhet til side. Da er det ikke uventet at folk i Nordland leter etter andre næringsalternativer, mener han.

På partilandsmøtet våren 2017 vedtok Ap et kompromissforslag om petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja, etter betydelig strid. Ap gikk for å åpne for såkalt konsekvensutredning i området Nordland IV, mens spørsmålet ble utsatt for Nordland VII og Troms II. I tillegg skulle hele Vestfjorden og alt mindre enn 50 kilometer fra land i området fredes.

Annonse

Torsdag meldte NRK at ni av elleve Ap-lag i Nordland sier nei til konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen.

Samtidig gikk ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) i Sortland kommune ut og mente det var på tide å skrinlegge planene,

– Legg oljesaken død. Hvorfor skal Ap bruke tid og ressurser på å kjempe for en tapt sak? Verken befolkningen eller fiskerinæringen vil ha olje i Lofoten og Vesterålen, sa hun til NRK.

©NTB