Stor matmangel - FN oppretter kriseteam

På et møte med Colombias utenriksminister Carlos Holmes Trujillo fredag sa han imidlertid at det ikke er behov for en egen spesialutsending.

På sitt første besøk til FN hadde Holmes med seg et ønske om at det blir utnevnt en spesialutsending som får i oppdrag å lede en multilateral respons på krisen.

Rundt 2,3 millioner mennesker har forlatt det kriseherjede Venezuela de siste årene, i stor grad på grunn av mangel på mat og andre livsnødvendigheter, ifølge FN.

Over en million er kommet til Colombia, mens hundretusener også er reist til Ecuador, Brasil, Peru, Chile, USA og Trinidad.

Kriseteamet vil inkludere eksperter blant annet fra FNs høykommissær for flyktninger og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Åpnet korridor

Ecuador åpnet fredag en humanitær korridor for at titusener av venezuelanske flyktninger kan passere gjennom landet til Peru.

35 busser med venezuelanske flyktninger som håpet å nå fram før Peru innfører nye restriksjoner, var fredag på vei gjennom Ecuador.

Fra og med midnatt natt til lørdag vil Peru kreve at venezuelanere har pass. Hittil har det vært nok med et id-kort. Trolig har bare halvparten av dem som nå er på vei, pass.

– Vi skal fortsette så lenge vi kan, sier Ecuadors innenriksminister Mauro Toscanini.

De som ikke rekker fram i tide, vil bli sittende fast i Ecuador, som allerede har tatt imot en halv million venezuelanere. Ecuador innførte selv strengere krav for en uke siden.

Titusener av venezuelanere har de siste dagene vært på vei til Peru og Chile for å slutte seg til slektninger som har reist tidligere.

Annonse

Millioner på flukt

Hundretusener av mennesker har de siste ukene forlatt Venezuela som er på randen av økonomisk, politisk og sosial kollaps.

Ifølge FN har 2,3 millioner av Venezuelas 30,6 millioner innbyggere forlatt landet siden 2014, i stor grad på grunn av mangel på mat og andre livsnødvendigheter. De fleste har reist til Colombia, Brasil, Ecuador, Peru og Chile, som alle sliter med å ta imot så mange flyktninger. Mange har også reist til USA og til Trinidad.

Særlig de siste dagene har strømmen av flyktninger økt kraftig. FN sier at 4.000 ankommer daglig til nabolandene.

Tusener i kø

Ved den lille peruanske grensebyen Aguas Verdes sto fredag 2.500 venezuelanere i kø for å slippe inn, og ytterligere tusener var ved den større grensebyen Tumbes noen kilometer unna.

Mange peruanere vil gjerne hjelpe de desperate venezuelanerne, men de frykter også at så mange immigranter skal ta fra peruanere jobben.

De støtter de nye restriksjonene med blant annet krav om pass for å redusere tilstrømmingen, men frykter også at det vil åpne for at menneskesmuglere utnytter situasjonen.

I grensebyen Paracaima i Brasil kokte det over for lokale innbyggere som gikk løs på venezuelanere med steiner, satte fyr på skurene deres og jaget hundrevis av dem tilbake over grensa.

Til fots eller med haik

Mange venezuelanere som er på flukt, var kommet utslitt til Aguas Verdes etter å ha gått til fots, haiket eller stått tettpakket på lokale busser. Noen har kommet på bare noen dager, mens andre har vært på reise i flere måneder.

– Barna er trøtte og svimle fordi turen har vært komplisert, sier den 36 år gamle supermarkedsbestyreren Carolina Velandria som er kommet med sine barn. Hun håper å slutte seg til ektemannen som kom til Lima for fem måneder siden.

FNs høykommissær for flyktninger og Røde Kors er på plass for å hjelpe, og lokale kirker deler ut mat.

Under president Nicolás Maduro er krisen i Venezuela i ferd med å ende i total kollaps. Det er akutt mangel på mat og medisiner, inflasjonen kan nå opp i en million prosent i år, industrien går for halv fart, og oljeproduksjonen er under halvparten av hva den var for få år siden på grunn av inkompetent styre og manglende vedlikehold.