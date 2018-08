Skal kåre årets unge bonde 2018

Fristen for å nominere kandidatar er 26. august.

I år er niande året på rad at årets unge bonde skal kårast, og bak kåringa står Noregs Bygdeungdomslag, McDonald’s og Felleskjøpet Agri.

Kven som bli årets unge bonde, blir avslørt 10 november på Agroteknikk i Lillestrøm.

– Noreg treng ein ny generasjon bønder som tenkjer nytt, tør satse på eit berekraftig og framtidsretta landbruk, der både teknologi og ressursar blir brukt på stadig nye og meir effektive måtar, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale, som også er juryleiar for Årets unge bonde.

– Arrangementet Årets unge bonde er eit flott tiltak for å løfte fram og synleggjere dyktige unge bønder, som og blir viktige informasjonskjelder for ungdom som vurderer å gå inn i næringa, seier Dale.

Å drive garden så berekraftig som mogleg er sjølvsagt for mange av den yngste generasjon bønder, meiner fjorårets unge bonde, Cecilie Nilsen.

Ho er jurymedlem i årets kåring.

– For meg er det sjølvsagt å drive garden på den mest forsvarlege måten for oss som bur der, for dyra vore og for miljøet rundt oss. Det å produsere mat er noko av det viktigaste ein kan gjere for samfunnet, og eg er stolt av å bidra til det, seier Nilsen.

Fakta Juryen Årets unge bonde 2018 Juryleiar: mat- og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) Jurymedlemmer: Lars Petter Bartnes, leier i Norges Bondelag. Anne Kjersti Bakken, seniorforskar Nibio Cecilie Nilsen, Årets unge bonde 2017. Anne Jødahl Skuterud, styreleiar i Felleskjøpet Agri, Hilde Øverby, kvalitetssjef i McDonald's Norge Tora Voll Dombu, leiar i Norges Bygdeungdomslag.

I juryen er også Lars Petter Bartes, leiar i Norges Bondelag.

– Noreg er eit føregangsland innan klimasmart matproduksjon. Det krev kontinuerlege endringar for å drive eit berekraftig, men til gjengjeld spelar bøndene då ei svært sentral rolle i det grøne skiftet, seier Bartnes.

Fakta Tidlegare vinnarar av kåringa 2017: Cecilie Nilsen, Vest-Agder 2016: Ingve B. Berntsen, Rogaland 2015: Mats Hegg Jacobsen, Troms 2014: Tor Jacob Solberg, Østfold 2013: Terje Uv, Sør-Trøndelag 2012: Per Magnus Værdal, Nord-Trøndelag 2011: Elisabeth Holand, Nordland 2010: Roar Lima Grødeland, Rogaland

– Arrangørane av kåringa seier meininga med den er å finne sunne førebilete som kan inspirerer fleire kloke hovud til å velje grøn utdanning og norsk landbruk.

Desse 15 var i semifinalen i 2017

Nilsen seier at norsk landbruk er eit positivt bidrag til næringslivet.

– Det gir meg ei veldig god kjensle å vite et eg kan bidra til å forme næringa for framtida og sikre ressursar for dei som skal ta over. Eg veit at det er mange som deler det synet, og gler meg til å bli betre kjent med kandidatane til Årets unge bonde 2018, og bli inspirert av dei, seier ho.

Kandidatar til Årets unge bonde må vere matprodusentar, og under 35 år.