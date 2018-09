Skademeldingene strømmer inn til forsikringsselskapene

Flere biler ble stående under vann etter det voldsomme regnværet på Sørlandet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Lørdag formiddag hadde If fått inn 90 skademeldinger.

– Det dreier seg om innendørs vannskader og fem-seks biler som har stått under vann. De fleste skadene har oppstått i Kristiansand sentrum og vest for byen, men vi har også fått inn skademeldinger fra andre steder i Agder-fylkene og fra Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus og Oslo, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If til NTB.

Han regner med at de vil få inn flere skademeldinger de neste dagene, og at det derfor er altfor tidlig å si noe om hvor mye skadene vil beløpe seg til.

Også Frende forsikring har fått inn mange skademeldinger.

– Vi passerte 30 skader i Kristiansand og omegn ved 21.30-tiden fredag og antar at det vil renne inn skademeldinger gjennom helgen og på mandag, sier kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen.

De mest typiske skadene er vann i kjeller, tilbakeslag fra avløp og skader på hage og uteområder etter flom og overvann.

– I tillegg er det nok en del som oppdager at taket ikke er helt tett, sier hun.