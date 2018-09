Regjeringen skroter planer om å kutte konfliktråd

Det var Sekretariatet for konfliktrådene som ønsket at konfliktrådene i landet skulle følge den nye inndelingen av politidistriktene, og at tallet på kontor skulle reduseres fra 22 til 12, skriver NRK.

Nå har regjeringen bestemt at det ikke skal skje, til tross for rådet fra sekretariatet.

– Det har vært et veldig stort og godt engasjement rundt saken. Vi har sett at behovet for nærhet til de som skal bruke konfliktrådene, er viktig, sier stortingsrepresentant Frida Melvær (H).

Konfliktrådet er en norsk statlig tjeneste som tilbyr gratis mekling i straffesaker og sivile saker. En av dem som har kjempet for at fylkene skal få beholde sine konfliktråd, er sjefen for politiet i Sogn og Fjordane, Arne Johannessen.

– Det er viktig at det er folk på et kontor i fylket nært oss som politi og andre viktige samarbeidspartnere. Vi tror at faglig fellesskap og nærhet har mye å si i dette arbeidet, sier han.

