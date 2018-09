«Redd brexit»-kampanje i gang i Storbritannia

Den såkalte Redd brexit-kampanjen hadde sin første samling på fotballstadion i Bolton, et område der EU-motstanden er sterk. Rundt 1.000 personer møtte opp.

Hovedattraksjonen var Mays tidligere brexit-minister David Davis. Også andre deltok, og gjennomgangstonen var en sterk skepsis til statsministerens strategi for å opprettholde et tett handelsforhold til de 27 EU-landene i etterkant av brexit.

– Vi stemte ikke for hva nå enn disse forhandlingene vil føre fram til. Vi stemte ikke for en serie avtaler, sa Nigel Farage, tidligere leder for nei til EU-partiet UKIP.

– Dette var en avstemning om å ta tilbake landet vårt, ta tilbake muligheten til å lage lover, ta tilbake kontrollen over grensene og å være en uavhengig nasjon, sa Farage, som omtalte EU-lederne som en «gjeng gangstere» og «bøller».

Arrangementet tydeliggjør Mays problemer med å få gehør for sin brexit-plan på hjemmebane.

Hun møtte liten forståelse fra EUs statsledere under EU-toppmøtet i Salzburg denne uken, der sentrale punkter i hennes såkalte Chequers-kompromiss ble kontant avvist.

Det går blant annet ut på at den frie flyten av varer skal fortsette etter brexit, men ikke den frie flyten av tjenester og personer.

– Vi ikke kan ikke inngå noen kompromisser når det gjelder det indre marked, sa Tysklands statsminister Angela Merkel etter møtet.

Britiske aviser har stemplet toppmøtet som en katastrofe. May ble ydmyket, konstaterte både The Guardian og The Times.