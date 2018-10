Raser mot rovdyrpolitikken etter at jakthunder ble angrepet av ulv

Onsdag kveld publiserte Jan Steinar Vangen en video som viser at to av hans jakthunder har blitt angrepet av ulv.

– Jeg trodde ikke at jakthøsten 2018 kunne bli veldig mye verre, men det ser ut som det. Det takket være den råtne rovdyrpolitikken, sier jeger og hundeeier Jon Steinar Vangen til Nationen.

– Ingen tvil

Videoen er i skrivende stund vist 155.000 ganger – 13 timer etter at den ble publisert, og delt 1700 ganger.

Annonse

Videoen viser at flere av hundene har fått synlige skader etter det som skal være et angrep fra ulv.

– Vi er nå på elgjakt, og la oss seint tirsdag natt, i to-tida natt til onsdag. Tidlig på morgenen hørte vi et voldsomt leven fra hundehusene. Da vi gikk bort til hundene ser vi at de har fått et uhyggelig besøk, sier Vangen til Nationen.

– To av jakthundene, som vanligvis er med på både elg- og bjørnejakt, hadde blitt angrepet av ulv. Sporene viste at det ikke var tvil. Heldigvis, hvis man kan si det, gikk det ikke verre, sier Vangen.

Ingen store skader

Angrepet skjedde utenfor jakthytta til Vangen i Lillhärdal, et tettsted i den sørlige delen av Härjedalen kommune i Jämtlands län i Midt-Sverige, like langt nord som Engerdal kommune i Norge.

– Ingen kjempestore skader – gudskjelov, takket være to tøffe hunder så gikk dette bra. Ylva, som ikke ble skadet, har løpetid så det er mulig det var det som lokket dem hit, skriver Vangen på Facebook.