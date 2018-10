Prestegård og fjøs brant til grunnen i Karlsøy i Troms

Natt til torsdag brant prestegården, et fjøs og en låve på Karlsøya i Troms til grunnen.

Brannvesenet rykket fra Ringsvassøya med ambulansebåt, og da de kom til stedet, var hovedhuset brent helt ned, og brannvesenet så ikke grunn til å starte slukningsarbeid, ifølge NTB. Det var ingen dyr i fjøset.

– Vi har forsøkt i årevis å få kommunen til å reparere den gamle brannpumpa på øya eller gi oss penger til en ny. Et forgjeves arbeid. Vi vet ikke om den ville berget gården i natt, men det hadde hvert fall hjulpet på, sier Svein Egil Haugen til avisa iTromsø torsdag morgen.

Til Nationen sier Haugen at det først tok halvannen time før brannmannskapet kom. Da de først hadde ankommet, viste det seg at brannvesenet hadde hatt problem med å samle mannskap og utstyr, og derfor måtte reise tilbake til fastlandet for å hente mer slukningsutstyr. Dermed tok det til sammen to og en halv time før slukningsarbeidet kunne begynne for alvor.

– Det var en pinling affære. Da de først kom i gang, var det ikke mer igjen å å slukke, sier Haugen til Nationen.

Han forteller at det hele startet som en pipebrann.

– Vi tømte åtte pulverapparater inn i pipa både ovenfra og nedenfra, sier Haugen.

Karlsøya ligger drøyt fem mil nordøst for Tromsø, og man må ta båt det siste stykket for å komme fram. Hele natten forsøkte Haugen og andre frivillige å bekjempe flammene med lite redskaper.

Annonse

Haugen er glad for at ingen liv gikk tapt, sier han til iTromsø. Det var ifølge ham bare én person hjemme da brannen oppstod.

Sauebonden og SV-kommunestyrepresentanten Haugen har sammen med utviklingslaget på øya jobbet i flere år for å bedre brannberedskapen på øya.

Lokalbefolkningen har ifølge Haugen fryktet en mulig brann, siden øya mangler en fungerende brannpumpe, skriver iTromsø.

– Vi hadde for inntil noen år siden ei brannpumpe som fungerte sånn høvelig. Vi har sendt forespørsel til kommunen for å kjøpe ei ny pumpe, men ikke fått penger til det, sier Haugen til Nationen.

– Hvor mye trenger dere til en ny brannpumpe?

– Det kommer vel på en 60.000 kroner. Det er ikke all verdens penger for en kommune, og vi mener det er et kommunalt ansvar å skaffe brannpumpe. Vi driver stadig og samler inn penger til forskjellige formål her i bygda, nå sist fikk vi kjøpt oss en hjertestarter, sier han.

Oppdatering: Prestegården er helt nedbrent. Fjøsen står i full fyr. Det er ikke fare for spredning til andre bygninger. — Troms politidistrikt (@polititroms) October 3, 2018