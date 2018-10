Pelsnæringen: Avvikling koster minst 2,3 milliarder

Rapportene er laget av selskapene Samfunnsøkonomisk analyse og Oslo Economics.

Ifølge Samfunnsøkonomisk analyse vil en ordning som kompenserer alle aktørene for tapt næringsinntekt totalt koste samfunnet om lag 1,78 milliarder i 2018-kroner. I tillegg kommer engangskostnader på mellom 520 og 767 millioner kroner.

– Foreløpige beregninger tilsier at regjeringen må regne med å bruke minst to milliarder kroner for å innfri løftet om å sikre pelsdyrbøndene nødvendig forutsigbarhet ved et pelsdyrforbud, sier kommunikasjonssjef Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag

Oslo Economics beregner at de økonomiske tapene for næringen vil bli opp mot 2,37 milliarder kroner, en sum som ifølge rapporten vil bli enda høyere om man tar hensyn til bøndenes begrensede muligheter for alternativ inntekt.

Regjeringen tar sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter fram til årsskiftet 2024/2025.

