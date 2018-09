Opposisjon vant over regjeringen – i melking

Den uhøytidelige konkurransen gikk av stabelen på åpningsdagen av Dyrsku'n i Seljord fredag.

Med på laget hadde statsminister Erna Solberg (H) den nye mat- og landbruksministeren Bård Hoksrud (Frp) og tidligere Farmen Kjendis-deltaker Vendela Kirsebom.

Jevn konkurranse

Det var imidlertid laget bestående av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, Ap-leder Jonas Gahr Støre og Petter Pilgaard – også tidligere Farmen Kjendis-deltaker – som sto igjen med mest melk i muggen etter at alle deltakerne hadde melket i ett minutt hver.

I duellen Støre-Solberg var det førstnevnte som kom desidert best ut.

– Dette var en opplevelse. Jeg er bygutt og har ikke melket en ku noen gang. Men jeg hadde tørrtrent. Jeg gikk inn på YouTube og fant noen filmer av hvordan dette skjer, sier Støre til NTB.

– Det er viktig i politikken at man kan ha det litt gøy på jobben. Men dette er også å vise respekt for en kultur innenfor norsk historie, legger han til.

Tallet på spener

– Det er ikke noen vant situasjon, men det er morsomt. Og så er det jo gøy å konkurrere litt, sier mat- og landbruksminister Hoksrud.

Han ble gjennom dagen ertet for at han i et intervju med Nationen sa at ei ku har seks eller sju spener. Dette fikk han selv sjansen til å finne ut fredag.

– Der var det fire, ler den nyutnevnte ministeren.