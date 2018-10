Kvinne drept av ku

– Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokken 16 tirsdag, sier politiadvokat Trine Hanssen ved Innlandet politidistrikt til Nationen.

Hendelsen skal ha skjedd tirsdag formiddag. Det var Oppland Arbeiderblad som først omtalte saken. Kvinnen skal ha blitt funnet av familien senere samme ettermiddag.

– Hvilken relasjon hadde kvinnen til gården?

– Det kan jeg ikke kommentere på nåværende tidspunkt, sier Hanssen.

Politiet har rutinemessig begjært obduksjon av avdøde, men de ser på hendelsen som en ulykke.

Avdøde ble funnet på et jorde, og politiets teori er at ulykken ble forårsaket av en ku. Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke konkludere noe videre rundt hendelsesforløpet, står det i pressemeldingen om hendelsen.

Annonse

– Kjempetragisk hendelse

Leder i Oppland Bondelag, Kristina Hegge, forteller at det er kårkona på gården som ble utsatt for ulykken.

– Det er sønnen og familien som driver gården i dag, sier Hegge til Nationen.

Hegge forteller at hun fikk beskjeden i går, etter å ha blitt oppringt av en nabo.

– Dette er selvsagt et sjokk for bonden. Vi i Bondelaget ringer andre naboer som jeg vet kjenner familien godt. Min første tanke er at det er viktig å ringe opp de nærmeste rundt, så vi sammen kan stille opp. Avløserlag og landbrukskontoret er også informert, sier Hegge, og legger til:

– Det er lite bygdesamfunn dette her. Jeg kjenner ikke til at lignende hendelser har skjedd her i Snertingdal tidligere. Jeg vil presisere at dette er en gård der alt var på stell. Dette er en kjempetragisk hendelse, sier Hegge.