Mener eldrebølgen er en bløff

Økonom Sindre Farstad avlyser eldrebølgen, med henvisning til at andelen sysselsatte ikke faller i framtida hvis det blir færre barn og friskere eldre.

Ideen om eldrebølgen stammer fra prognoser som viser at det i dag er 2,7 sysselsatte i sving for å forsørge hver pensjonist, mens det kun vil være 1,6 sysselsatt som gjør samme jobben i 2060, ifølge Klassekampen. Det vil kunne gå ut over velferden.

I en fersk artikkel i tidsskriftet Fagbladet samfunn & økonomi, hevder imidlertid rådgiver Sindre Farstad i Pensjonistforbundet at dette er en voldsom overdrivelse. Han legger til grunn at den yrkesaktive alderen vil øke i takt med den forventede økningen i levealder. Da vil det ikke bli færre sysselsatte sammenlignet med resten av befolkningen framover.

– Det skapes ofte et skremmebilde ved å vise at det vil være langt flere eldre i framtida. Men man må kunne forvente at en 65-åring i 2060 i gjennomsnitt er sprekere enn en 65-åring er i dag, påpeker Farstad.

Han får støtte fra professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Innlandet, som var redaktør for utgaven av fagbladet der artikkelen ble trykket.

Jensen kallen forestillingen om eldrebølgen er en bløff.

– Jeg mener dette er en konstruksjon laget for å skremme folk for å godta løsninger som de ellers ikke ville gått med på, sier han om begrepet «eldrebølgen».