Økende flomfare i Hordaland og Sogn og Fjordane

I disse to fylkene ventes det nå opp mot 180 millimeter regn lørdag og søndag. Nedbøren vil komme som regn høyt til fjells, og der det ligger snø, vil snøsmelting bidra til økt vannføring.

Siden det allerede er høy vannføring i flere vassdrag, er det stor fare for flom. Farevarselet er derfor justert opp fra torsdagens gule nivå til oransje, det nest høyeste.

Annonse

Konsekvensene kan bli både stengte veier og stengte broer, og på utsatte steder kan det bli omfattende oversvømmelser og flomskader.

For Vestlandet generelt, også inkludert Møre og Romsdal, er jord- og flomskredfaren fortsatt på gult nivå, det laveste av farevarslene. Men det understrekes at varselet er i den øvre delen av gult nivå, og det er derfor mulig at dette blir oppjustert til oransje nivå ettersom det ventes opptil 60 millimeter nedbør i løpet av bare seks timer natt til søndag.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) advarer om at bratte skråninger samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt, og de ber folk om å holde seg unna slike steder.