Nytt uvær i vente – denne gang i sør og øst

– Det kommer et nytt kraftig lavtrykk inn mot Sør-Norge. Denne gangen er det Rogaland, Sørlandet og Østlandet som blir hardest rammet. Utover fredag vil vinden øke på til full storm, vi får vindkast helt opp i 45 meter per sekund, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til Yr.

Voldsomme vindkast som for lengst har passert grensen for det som regnes som styrken til orkan, ble også målt under stormens herjinger på Vestlandet onsdag kveld. Da ble det kraftigste vindkastet registrert til hele 45,6 meter per sekund på Kvamsfjellet i Jølster.

– Dette lavtrykket har potensial for å gjøre store skader over store områder, fastslår Gislefoss.

Stor fare for skader

Den varslede vinden har ført til at farenivået er høynet til oransje – det nest høyeste nivået. Både politiet og brannvesenet ber folk om å ta nødvendige forholdsregler.

– Vi ber folk innstendig om å sikre båter, trampoliner og løse gjenstander, er beskjeden fra brannvesenet i Agder.

– Oransje nivå opptrer sjelden og betyr stor fare. Du må påregne fare for store skader, advarer Østre Agder brannvesen.

Som onsdag er det ikke overraskende om den kraftige vinden fører til stengte bruer og rammer både fly- og ferjeavganger. Den sterkeste vinden er ventet i kystnære strøk og i fjellet. Folk bes om å unngå å bevege seg utendørs på de mest utsatte stedene.

I Kristiansand har barnehagene og skolene sendt ut melding til alle foreldre på utsatte steder, og ber dem om å hente barna før stormen setter inn. Oppvekstetaten ber også om at alle uteaktiviteter avlyses senest fra klokken 12, skriver Fædrelandsvennen.

Ille inne i landet

Både i Rogaland, på Sørlandet og i Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus blir det voldsom vind fra fredag ettermiddag. I sørøst og sør kan vindkastene komme opp i 35 til 45 sekundmeter, og først lørdag morgen vil vinden avta.

På Østlandet kan det lokalt komme kraftige vindkast på mellom 30 og 40 meter per sekund, og her vil det roe seg først utpå lørdagsformiddagen. I Oppland og Hedmark er det varslet vindkast på opp mot 25 sekundmeter fram til kvelden lørdag.

Meteorologene advarer imidlertid spesielt mot den varslede vinden inne i landet, der man ikke er vant til at det blåser så mye som langs kysten. Det advares dessuten om vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge i hele helgen, med både sterk vind og snø. Her er farenivået satt til gult nivå.

Hafslund øker beredskapen

Trær som var falt ned over kraftlinjer, tak som blåste av gårde og stillaser som falt var blant konsekvensene av den kraftige vinden over Vestlandet onsdag kveld og natt til torsdag.

På Bergen lufthavn ble folk regelrett blåst over ende da de kom ut av ankomsthallen onsdag kveld. Likevel fikk politiet ikke meldinger om personskader.

På det meste var over 17.000 kunder hos strømleverandøren BKK i Hordaland og Nordhordland strømløse, men torsdag kveld var berørte husstander nede i drøyt 1.700. Seks skoler og barnehager måtte torsdag holde stengt på grunn av strømbrudd, melder TV 2.

I forkant av fredagens uvær har Hafslund Nett, som har over 700.000 kunder i Oslo, Akershus og Østfold, økt beredskapen på driftssentralen og økt styrken på utemannskapene.

Ikke overraskende begynte forsikringsselskapene torsdag å få inn rapporter om skader fra kundene.