Forskningsutstyr tok livet av og skadet flere bjørner

I det skandinaviske bjørneprosjektet fikk 305 dyr operert inn radioimplantatet. Studien har gått over 19 år. Det første implantatet ble operert inn i 1997, men først nå viser en ny studie at flere bjørner ble skadet av disse implantatene.

– Dette er ekstremt beklagelig, sier professor ved Høgskolen i Innlandet og hovedveterinær for prosjektet, Jon Martin Arnemo, til NRK.

Minst to bjørner døde da batteriet på senderen kortsluttet. Det viste seg at senderen ikke var vanntett og begynte å ruste. Dyrevernalliansen mener prosjektet har opptrådt uansvarlig og at det nærmer seg dyrplageri.

– Dette grenser opp mot mishandling. Det uakseptabelt at man finner ut at senderen er uegnet flere år etter at de er operert inn, mener zoolog og daglig leder i Dyrevernalliansen, Anton Krag.

Arnemo opplyser at de har operert ut så mange sendere de kan, men noen av dem er forsvunnet fordi batteriet har dødd ut, eller fordi den aktuelle bjørnen er død.

– Vi forstår at det slår tilbake på oss når vi publiserer denne studien, men i det store bildet mener vi at dette har ført til bedre dyrevelferd. Nå vet at vi ikke kan bruke denne typen sendere, sier han.