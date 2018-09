Norges Bank øker styringsrenten

Det ventes at boliglånsrenten vil øke til rundt 4 prosent i 2021.

Torsdagens renteøkning er den første siden 2011.

– Oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Det blir gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2 prosent, skriver Norges Bank i sin begrunnelse for økningen.

Prognosene i Pengepolitisk rapport anslår samtidig at styringsrenten skal heves gradvis til 2 prosent ved utgangen av 2021.

– Dette innebærer at boliglånsrenten vil øke fra 2,5 prosent i dag til i underkant av 4 prosent i 2021, ifølge rapporten fra Norges Bank.

Renteutsiktene er lite endret fra forrige rapport. Det anslås at vi med en gradvis renteoppgang vil få en inflasjon nær målet noen år fram, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i første kvartal 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Annonse

Folk som allerede betaler 3 prosent eller mer rente på boliglånet, bør ikke godta noen renteøkning fra bankene, mener Forbrukerrådet.

De bør heller vurdere å flytte lånet, sier fagansvarlig for Finansportalen hos Forbrukerrådet, Elisabeth Realfsen.

Torsdag er det ventet at Norges Bank kommer til å heve styringsrenta – for første gang på sju år.

Alle bankene har plikt til å rapportere inn sine priser til Finansportalen, som dermed har full oversikt over trendene i markedet. Det er flere banker som tilbyr boliglån til rundt 2 prosent rente. Samtidig betaler mange kunder rundt 3 prosent – med samme sikkerhet.

– Er du blant disse, både kan du og bør du flytte boliglånet. Og du bør i alle fall ikke finne deg i at banken setter opp boliglånsrenten etter dagens rentemøte i Norges Bank, sier Realfsen.

Hun viser til at bankene allerede har tjent godt på rentenedsettelsene i Norges Bank fra 2016.

– Siden da har de største bankenes fortjeneste på boliglån vært så høy at de fint tåler en litt høyere rente i pengemarkedet, uten å sette opp prisene til kundene, sier hun.

Finansportalen har hatt god trafikk de siste dagene fra kunder som sjekker bankenes lånetilbud. Har du et lån på 3 millioner kroner og greier å kutte renta med et halvt prosentpoeng, kan du spare over en tusenlapp i måneden, påpeker Realfsen.

NTB