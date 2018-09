NHO: Svært alvorlig opptrapping av handelskrigen

DNB Markets har i sine økonomiske prognoser lagt inn at Trump kommer til å innføre 25 prosent toll på all import fra Kina, og at kineserne svarer med samme mynt.

– Dette tok ned veksten i amerikansk økonomi med omkring 1 prosentpoeng i løpet av 2019 og 2020. Det tok også ned kinesisk vekst med 1,5 prosentpoeng i samme periode, sier DNB Markets' seniorøkonom Knut Magnussen til NTB.

Han peker på at handelskrigen derfor ikke vil gi noen bråstopp i veksten, men minner om at virkningene kommer langsomt i form av lavere eksport, sviktende investeringer og høyere priser. At finansmarkedene foreløpig ikke har reagert veldig negativt på handelskrigen, forklarer analytikeren slik:

– Vi tror aksjemarkedene hadde gått enda mer opp hvis ikke denne handelsprosessen hadde kommet i år. Lønnsomheten i USA har vært veldig høy, og bedriftene har også fått hjelp fra lavere skatter.

– Alvorlig opptrapping

Det var mandag kveld at Trump kunngjorde toll på kinesiske varer til en verdi av 200 milliarder dollar.

– Selv om dette var ventet og varslet, representerer det en svært alvorlig opptrapping av handelskrigen, sier direktør Tore Myhre i NHOs internasjonale avdeling til NTB.

Det amerikanske handelskammeret i Kina viser også til at det man har advart om, nå skjer.

– Den nedadgående spiralen som vi tidligere har advart mot, ser nå ut til å bli virkeliggjort, sier handelskammerets leder William Zarit ifølge AP.

EUs handelskammer i Kina slår fast at europeisk næringsliv deler USAs bekymringer. Men å presse Kina med toll vil bare tvinge Kina inn i et hjørne, noe som vil bremse utviklingen av reformer, mener deres leder Mats Harborn.

– Vi mener at det USA gjør akkurat nå, er økonomisk galskap, sier Harborn ifølge AFP.

Norge kan bli rammet

– Vi ser på dette med stor bekymring, fordi Norge, som er en liten og åpen økonomi, er svært avhengig av handel. Norske bedrifter vil fort kunne bli rammet, sammen med resten av verdensøkonomien, hvis denne handelskrigen utvikler seg, konstaterer Myhre.

Han fremholder at utvidelsen av tolltiltakene vil gjøre varer dyrere, at veksten kan bli bremset og at bedriftene kan bli mer skeptiske til å foreta nye investeringer. Dessuten blir varekjedene vi har, brutt opp, mener han.

– Det kan ramme norsk økonomi i stort, dersom det blir mindre handel og lavere vekst. Det kan også direkte ramme bedrifter som selger sine varer eller tjenester inn i globale verdikjeder, understreker NHO-direktøren.

– Skummelt spill

– Vi håper dette ikke vil bli langvarig, og at Trump, når han ser at dette får økonomiske konsekvenser, vil være interessert i å få en løsning som normaliserer situasjonen, sier Myhre.

Men det er uklart hva Trump ønsker, mener seniorforsker Arne Melchior ved NUPI. Han peker på at konflikten etter hvert vil gi dyrere forbruksvarer og ramme amerikanske bedrifter ved at innsatsvarer blir dyrere.

– Det er et skummelt spill at man bare trapper opp konflikten, uten å ha klare løsninger, sier han til NTB.

– Dette er ytterligere et skritt som rammer globale verdikjeder. Det betyr at norske skip som frakter varer fra Kina, får mindre frakt. Den store saken i høst vil være biler, som er en viktig sektor i verdensøkonomien. Hvis de gjør alvor av trusselen om toll på biler, fyrer de av en kraftig, ny rakett.

Melchior understreker at USAs bekymring for patentrettigheter er legitim.

– Men selv om du justerer det, vil USA ha et stort handelsunderskudd med Kina, sier han.