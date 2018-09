Nesten 2.000 skog- og gressbranner i sommer

Til tross for den ekstreme situasjonen, melder direktoratet om at god innsats har ført til mindre skadeomfang enn fryktet for skognæringen.

Annonse

– Det har vært høy beredskap og overvåking gjennom hele sommeren, og rask utrykning med tilstrekkelige ressurser der det har oppstått branner, sier seksjonssjef Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet.

Det har vært flest skogbranner i fylkene Telemark, Hedmark, Buskerud og Aust-Agder. Inne på nettsidene til direktoratet kan man få fylkesvis oversikt over brannene.

På det meste herjet over 100 skogbranner samtidig, og brannmannskapene jobbet for fullt i flere fylker. I løpet av sommeren økte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) antallet skogbrannhelikoptre fra 16 til 22 for å håndtere den vanskelige situasjonen. Kombinasjonen mellom svært tørt landskap og lynnedslag bidro til flere av brannene.