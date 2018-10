Nabokommune samlar inn pengar mot giftdeponi

Formannskapet i Tingvoll kommune gav tysdag Ap-ordførar Milly Bente Nørsett fullmakt til å bruka opp til 100.000 kroner i nok eit forsøk på å stoppa planane for eit deponi for farleg avfall på Raudsand i Nesset kommune, skriv NRK. Det var avisa Tidens Krav som først skreiv om saka.

Ordførar Nørsett er også styremedlem i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset», og skal no kontakta nærliggjande kommunar for å samla inn meir pengar. Pengane skal gå til å støtta Norges Miljøvernforbund og leiar Kurt Oddekalv i kampen mot deponiet.

Selskapet Bergmesteren Raudsand, som jobbar for å få på plass deponiet, har ikkje ønskt å kommentera saka til NRK.

Raudsand i Møre og Romsdal og Brevik i Telemark er framleis dei einaste aktuelle stadene å plassera det nasjonale deponiet for farleg avfall når det noverande anlegget på Langøya i Oslofjorden truleg er fullt i 2022.

Annonse

Torsdag besøkjer klima- og miljøminister Ola Elvestuen til Langøya og deretter til Brevik, der motstanden mot eit giftdeponi også er stor. Etter planen skal Elvestuen møte ordføraren og lokale aktørar.

©NPK