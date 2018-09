Nå starter slaget om melkekartongene

Elopak beskylder svenskeide Tetra Pak for bevisst å ha kopiert deres nye og norskdesignede melkekartong. Søksmålet ble fremmet i fjor.

Det norske selskapet mener å finne igjen samtlige trekk i deres patent i svenskenes melkekartong, og krever rundt 1,5 millioner kroner i erstatning. Elopak ber retten forby Tetra Pak å produsere kartongen «Tetra Rex Infinity», som de mener krenker deres patent, og pålegge Tetra Pak å trekke tilbake alle kartonger fra markedet.

Elopak skriver i sitt sluttinnlegg til retten at Tetra bevisst har etterlignet Elopaks Pure-Pak Sense-kartong og -kartongark for å konkurrere mot dem.

Tetra Pak avviser samtlige anklager og framholder at de ikke har gjort noe galt. De anfører at Elopaks produkt verken er en oppfinnelse eller fyller andre formelle krav som stilles til et patent. Kartongpatentet er derfor ugyldig, mener Tetra Pak.

Oslo tingrett har satt av åtte dager til å behandle saken.

©NTB