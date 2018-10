Nå kommer de nye 50- og 500-kronesedlene

Temaet for den nye 50-kroneseddelen er «Havet som binder oss sammen». Det symboliseres gjennom hovedmotivet på seddelen, som er Utvær fyr i Solund kommune. Fyrstasjonen fra 1900 er det vestligste punktet i Norge.

På baksiden av seddelen er noe som kan minne om et lyssignal fra et fyr over slake bølger. Langs hele kysten er det rundt 21.000 fyr og sjømerker som hjelper sjøfarende med å navigere.

500-kroneseddelen har «Havet som gir oss velferd» som tema, og har redningsskøyta RS 14 Stavanger som hovedmotiv. Skøyta er designet av Norges mest kjente båtbygger Colin Archer, og ble bygget på verftet hans i Larvik. Den ble sjøsatt i 1901 og hadde til sammen 37 år i aktiv tjeneste for Redningsselskapet. Den skal nå bevares som museumsfartøy.

I mønsteret på baksiden av 500-kroneseddelen kan man skimte en oljeplattform, mens vinden er noe sterkere, og bølgene noe større, enn på 50-kroneseddelen.

De nye 50- og 500-kronesedlene kommer som en del av fornyingen av samtlige norske sedler, og er i likhet med de øvrige sedlene basert på et designforslag fra Metric Design og Terje Tønnessen. 30. mai i fjor kom de nye 100- og 200-kronesedlene, mens 1.000-kroneseddelen blir utgitt i 4. kvartal neste år.

Dagens 50- og 500-kronessedler vil være gyldige i ett år etter at de nye sedlene er lansert.