Monsanto dømt til å betale 2,4 milliarder kroner til kreftoffer

Dewayne Johnson er døende av kreft og hevder han ble syk fordi han var eksponert for ugressmiddelet Roundup, nærmere bestemt den profesjonelle utgaven RangerPro, i arbeidet sitt ved en skole. Han saksøkte produsenten Monsanto. Fredag avgjorde juryen i San Francisco at han har krav på erstatning og at produsenten skal betale ham en klekkelig straffebot på toppen.

Etter åtte uker i retten ble Johnson tilkjent 39 millioner dollar i erstatning og straffeboten på 250 millioner dollar, til sammen 289 millioner dollar, eller omkring 2,4 milliarder kroner.

Monsanto har varslet at selskapet vil anke dommen og kjempe hardt for produktet sitt.

Annonse

Juryen sier i sin enstemmige kjennelse blant annet at Monsanto «handlet i ondskap» og at RangerPro i betydelig grad har bidratt til Johnsons dødelige kreftsykdom.

©NTB