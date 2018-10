Miljøvernere demonstrerer for tysk skog etter seier over energigigant

Miljøvernerne vant fredag en midlertidig seier da en domstol i Münster nedla hogstforbud i skogen. Energigiganten RWE ønsker å rydde deler av skogen for å utvinne kull. Kjennelsen opphevet også et forbud mot lørdagens planlagte demonstrasjon. Dermed fikk miljøvernerne grønt lys for demonstrasjonen.

På formiddagen hadde de første demonstrantene ankommet skogen.

– Vi har allerede rask tilstrømming av folk, sa en polititalskvinne på stedet.

Arrangørene, blant annet Greenpeace og den tyske Friends of the Earth-organisasjonen BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) venter rundt 20.000 demonstranter i løpet av dagen.

Miljøvernere har okkupert et område i skogen i seks år, og de siste ukene har politi revet ned rundt 60 trehytter som aktivister har bygget i skogen.

Miljøvernerne viser blant annet til at Hambacher-skogen er hjem for flere sjeldne dyrearter, blant dem den truede bechsteinflaggermusen som er beskyttet av EU.

RWE ønsker å rydde deler av skogen for å utvide et gigantisk dagbrudd og utvinne kull.

Domstolen slo fredag fast at politiets evakuering av området må vente inntil alle sider av saken er belyst. En endelig beslutning kan la vente på seg til slutten av 2020.

RWE, som eier Hambacher-skogen, skulle etter planen begynne nedhoggingen av rundt halvparten av trærne, 200 hektar, 15. oktober.