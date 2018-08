Miljøorganisasjon mener all soya i fiskefôr kan byttes ut

– Oppdrettsnæringen er den største forbrukeren av soya i Norge. Norsk laks spiser enorme mengder brasiliansk soya. Det fører til ødeleggelser av savanne og regnskog, store landkonflikter og helseskader på arbeidere og lokalbefolkning, på grunn av massiv bruk av sprøytemidler, sier FIVH-leder Anja Bakken Riise.

Under Arendalsuka legger organisasjonen fram en rapport, hvor det hevdes at all soya kan erstattes med fôr fra bærekraftige kilder, som treflis, alger og slakteavfall.

– Med rett prosessering inneholder alle disse fôrråvarene like mye protein som soyaproteinkonsentrat, sier Riise.

Hun foreslår at skatte- og avgiftssystemet kan brukes til å gjøre det lønnsomt å la laksen spise noe annet enn soya.

– Dette er en kjempemulighet for Norge. Soya-fri laks er langt fra science fiction. Nå må fiskeriminister Harald Nesvik (Frp) komme på banen å støtte opp om framtidsrettet grønn industri, oppfordrer Riise.