Melkebøndene får produsere mer melk

Det er det såkalte forholdstallet for disponibel kumelkkvote som Landbruks- og matdepartementet onsdag besluttet å øke etter et møte med representanter for markedsregulatoren Tine, bondeorganisasjonene Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, samt Landbruksdirektoratet.

Tine redegjorde på møtet for markedssituasjonen og la fram sine prognoser for både melkeproduksjon og etterspørsel, og fikk departementet med seg på å øke forholdstallet fra 0,99 til 1,04. Det betyr at bøndene kan produsere 104 prosent av melkekvotene sine. De kan dermed produsere mer melk før de blir ilagt overproduksjonsavgift.

– Jeg har i denne saken lagt avgjørende vekt på de rådene jeg har fått fra markedsregulator og fra faglagene. Det er ennå uvisst hvordan den samlede norske melkeproduksjonen vil utvikle seg utover høsten og inn i 2019. Økningen i forholdstallet nå gir i alle fall mulighet til at de som kan, nå kan øke produksjonen, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

I onsdagens møte uttrykte Tine bekymring for melkeleveransene i 2019 dersom den krevende fôrsituasjonen i flere deler av landet fører til stor nedslakting. Tine viste til at de forventer et mottak av mellom 1.483 og 1.488 millioner liter kumelk i 2018 dersom forholdstallet på 0,99 videreføres. Ettersom behovet for kumelk i industrien er uendret på 1.503 millioner liter, foreslo Tine derfor å øke forholdstallet til 1,04.

Samtidig fulgte departementet oppfordringen fra organisasjonene om å øke kvotetaket tilsvarende. Dagens makskvote økes dermed fra 900.000 liter til 936.000 liter.