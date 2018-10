Mann stjal skurtresker etter å ha kjørt av veien

Klokken 17.10 søndag fikk politiet en henvendelse fra en mann som opplyste at skurtreskeren hans var blitt stjålet i nærheten av der utforkjøringen fant sted. Det skal ikke ha vært noen konfrontasjon mellom eieren av skurtreskeren og tyven.

– Vedkommende som stjal skurtreskeren, kjørte videre bortover veien. Det er stort skadepotensial med en skurtresker på veien og en antatt uskikket fører, så vi fikk raskt kontakt med skurtreskeren. Vi forsøkte å få føreren til å stanse skurtreskeren frivillig, men det ønsket han ikke, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt til NTB.

– Etter en stund lyktes det for en politipatrulje å få knust en rute på skurtreskeren og få kontroll på føreren. Dette ble gjennomført uten at verken personer eller andre biler ble skadd. Det er vi glade for, fortsetter hun.

Lægdheim bekrefter overfor NTB at mannen er en kjenning av politiet, og at han står registrert med flere straffbare forhold fra før, deriblant trafikkovertredelser.

©NTB