Ligger an til flertall for å sette Viken på vent

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har lagt prosessen med sammenslåing av Troms og Finnmark på vent fram til stortingsbehandlingen i høst. Det kan føre til at også sammenslåingen mellom Akershus, Østfold og Buskerud blir lagt på is, skriver NRK.

SV, Senterpartiet og Fremskrittspartiet i fellesnemnda for Viken står bak et forslag om å legge ned det politiske arbeidet inntil Stortinget har behandlet Troms og Finnmark-sammenslåingen. Får partiene med seg Arbeiderpartiet, er det flertall for å midlertidig stoppe Viken-prosessen. Partiet skal ta sin beslutning fredag ettermiddag.

Annonse

Mulig stans i arbeidet kommer opp i fellesnemnda tirsdag 4. september.

– Nå bør vi av hensyn til den behandlingen som statsråd Monica Mæland selv ønsker i Stortinget, sette ting på vent. Det er den drøftingen vi skal gjøre i ettermiddag, og det er det jeg forventer blir beslutningen til slutt, sier leder av Østfold Arbeiderparti, Stein Erik Lauvås.