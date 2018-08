Lavtrykkene kommer og kan gi våtere august enn normalt

-Lavtrykket som kommer inn natt til torsdag vil berøre alle landsdeler – også østafjells, og det som kommer inn lørdag, treffer Vestlandet og nordover, mens Øst og Sørlandet blir liggende i le, sier statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen i Meteorologisk institutt.

Den første fronten var også ventet å gi økende vind natt til torsdag og på morgenen og dermed farevarsel i Nord-Troms og kyst og fjordstrøkene i Finnmark.

Det tredje lavtrykket når Vestlandet og nordover fra mandag.

25 grader

– Det er typisk nå at lavtrykkene kommer og passerer inn sør for Island, og så beveger de seg nordøstover. Lavtrykkene har med seg fronter som stort berører vestkysten vår. Østafjells blir stort sett liggende i le. En værsituasjon som er ganske normal for sesongen, sier Nordhagen.

Hele landet med Vestlandet og nordover vil være preget av lavtrykkene i helgen og den påfølgende uka.

Tørt og sol

De eneste landsdelene som slipper unna, er Østlandet og Sørlandet. Her er det varslet tørt, men både overskyet og sol.

På Østlandet blir det godt og varmt, og det kan til og med bli 25 grader i begynnelsen av neste uke. På Sørlandet blir det ikke fullt så varmt, men det er gode sjanser for å nå 20-tallet.

Nord-Norge og Trøndelag får noen dager med opphold innimellom.

– Begge landsdelene kan vente mellom 10 og 15 grader på det varmeste på dagtid, sier meteorologen.

Våtere

Klimavakt og meteorolog Anne Solveig Andersen hos Meteorologisk institutt er i gang med månedsrapporten for august. Inntrykket så langt er at denne måneden er ganske normal, men våtere noen steder.

-I de byene jeg har sett på, har det nedbørsmessig enten vært på normalen eller en god del våtere, særlig i Nord-Norge og Vestlandet.

I Oslo og Kristiansand ligger nedbøren på omkring normalen eller litt lavere så langt i august. Oslo har omkring 60 prosent av normalen, sier Andersen.

De fleste byene ligger på 0,5 og 1,5 grader i pluss i temperaturavvik i forhold til normalen.