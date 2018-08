Landbruksdirektoratet delte ut rekordstore kvoter til import av fôrråvarer

Tirsdag auksjonerte direktoratet bort kvoter for å ta inn utenlandske kornråvarer og oljefrø til reduserte tollsatser. Dette skal være et supplement til den norske produksjonen, som i år har lidd stort under mangelen på nedbør.

Spesielt kvoten for såkalte karbohydratråvarer til fôr er langt høyere enn i fjor. I den første av høstens to auksjoner ble det fordelt kvoter på til sammen 317.000 tonn. Det utgjør 40 prosent av det antatte behovet for den kommende sesongen.

Annonse

Til sammenligning ble det i fjor fordelt kvoter for karbohydratråvarer på til sammen 174.000 tonn. Råvarene det er snakk om, er diverse kornsorter, mais og sukkerroer.

Direktoratet solgte også kvoter for matkornimport på til sammen 80.000 tonn. Dette utgjør også 40 prosent av det ventede behovet. I tillegg ble importkvoter på 5.000 tonn oljefrø fordelt.

Prognosen, utarbeidet av Norske felleskjøp, viser at det er behov for å importere nesten 900.000 tonn karbohydratråvarer til kraftfôr og i overkant av 200.000 tonn matkorn.

Neste auksjon er planlagt 21. november.