Kulturarv gir nye oppturer for gamle ferdselsårer

– For mange er det å besøke et kulturminne en motivasjon for å komme seg ut på tur. Dette må vi legge enda bedre til rette for i framtiden. Regjeringen vil fra 2019 finansiere videre drift av Historiske Vandreruter, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Forrige helg åpnet Elvestuen Historisk vandrerute i Aurlandsdalen. Denne høstferien kan dermed turfolk over hele landet glede seg over hele tre nye vandreruter fullspekket med kulturminner. Disse tre nye kulturarvrutene er i løpet av få uker åpnet i Sogn og Fjordane, Troms og Oppland.

Kultur i natur

Her er rike naturopplevelser krydret med unik kulturarv. Her skal informasjon om alt fra seterdrift, fangstkultur og historisk høsting av naturens ressurser, til tjærebrenning, lakselorder, reindrift og forhistorisk jakt gi naturopplevelsene både nye dimensjoner og løft.

Fakta Friluftsliv med kulturarv Denne høsten er det åpnet tre nye vandreruter med presentasjon av unike kulturminner i langs ruta. Den tre nye kulturarvrutene høst er; Historisk vandrerute i Aurlandsdalen, Historisk vandrerute i Reisadalen og Stølsrute i Valdres. Til sammen er det nå 11 historiske vandreruter i Norge. Disse har så langt fått totalt 1,6 millioner kroner i støtte fra myndighetene. Regjeringen vil i kommende statsbudsjett fortsette satsingen på vandreruter rundt om i Norge med presentasjon av kulturarv.

Melisdryss krydret toppene rundt Aurdalsvatnet i Aurlandsdalen da Klima- og miljøminister Ola Elvestuen i slutten av september åpnet Historisk vandrerute i Aurlandsdalen.

– Aurlandsdalen er en av Norges mest spektakulære turstier, som flere og flere bruker. Det er en vill natur med bratte fjell. Nettopp kulturminner i naturen er noe vi satser på i friluftslivspolitikken, sier Elvestuen.

Ruta gjennom Aurlandsdalen var i tidligere tider et viktig bindeledd mellom Øst- og Vest-Norge, og er en godt etablert tursti.

Omfattende dugnadsinnsats

– Nå blir dalens historie, kulturminner og kulturlandskap lettere tilgjengelig som Historisk vandrerute, sier Elvestuen.

Etter en omfattende dugnadsinnsats i sommer og høst er det plassert skilt og informasjonstavler underveis og formidling på nett skal gi turistene en bedre opplevelse. Her er det gamle støler og fjellgårder, og på flere av dem står husene fortsatt – takket være godt vedlikehold.

Aurlandsdalen er den ellevte Historiske vandreruta som etableres etter at Riksantikvaren og DNT satte i gang en felles satsing for å få økt bruk av gamle ferdselsårer som turruter.

– Rikere naturopplevelser

– Målet er at turgåere skal få en rikere turopplevelse og blir mer bevisst på kulturminner i landskapet. Kulturformidlingen og oppgradering av ruten til Historisk vandrerute er et samarbeid mellom DNT Oslo og Omegn, Venner av Aurlandsdalen og Nærøyfjorden verdensarvpark, sier regional prosjektleder Snædis Bjarnadottir til Nationen.

I midten av september var det Nord-Troms sin tur til å åpne for unike kulturarvopplevelser langs på den nye historiske vandreruta langs DNT-ruta fra Saraelv til Reisavann i Reisadalen.

Ruta er ryddet og nymerket og underveis er det satt opp informasjonspunkter hvor turgåere kan lese om Reisadalens spennende historie.

Tjærebrenning og lakselorder

– Dette er en turopplevelse basert på Reisadalens mangfoldige historie, og langs turen kan du blant annet lære om tjærebrenning, lakselorder, reindrift og forhistorisk jakt på villrein, sier generalsekretær i DNT, Nils Øveraas.

Sammen med fungerende riksantikvar Marit Huuse og fylkesråd Willy Ørnebakk åpnet han den nye turistattraksjonen i det vidstrakte populære turområdet på grensa mellom Troms og Finnmark.

– Denne ruta har også blitt til gjennom satsingen Historiske vandreruter og er et samarbeid mellom Nord-Troms turlag, Reisa Nasjonalparkstyre og Halti Nasjonalparksenter, sier prosjektansvarlig Lise Brekmoe.

Hun opplyser til Nationen at i øvre Reisadalen har mennesker i flere tusen år beveget seg gjennom landskapet, både til fots og på elva.

Fra dal til vidde

Annonse

– Landskapet har vært viktige ressursområder for den fastboende kvenske, samiske og norske befolkningen, i tillegg til reindriftssamene. Samtidig har den øvre delen av Reisadalen vært et populært utfartsområde for turister og laksefiskere i over 100 år. Disse gruppene danner sammen fortellingen om Reisadalen, og reflekteres i kulturminner i landskapet, sier Brekmoe.

– Turgåere får en rikere turopplevelse og blir mer interessert i å ta vare på kulturminner når de får kunnskap om fortiden og kjenner historien til stiene de går på, sier Marit Huuse hos Riksantikvaren.

Den historiske vandreruta i Reisadalen går fra Saraelv, langs Reisaelva til Imo og videre over fjellet inn mot Finnmarksvidda ved Reisavann.

Til sammen er det en litt over 6 mil lang tur. Underveis kan vandrere fra inn- og utland overnatte på DNTs ubetjente hytter eller i en av Statskogs hytter og koier.

Målet er at turgåere skal få en rikere turopplevelse og blir mer bevisst på kulturminner i landskapet. Snædis Bjarnadottir, prosjektleder Historisk vandrerute i Aurlandsdalen

Landbruk og levende stølslandskap

– Det går også an å bestille skyss med elvebåt langs deler av strekningen. Fra Reisavann kan turgåere fortsette på merket sti til Kautokeino. Ruta følger Nord-kalottleden som går i grenseområdene mellom Norge, Sverige og Finland fra Kautokeino til Kvikkjokk, sier Brekmoe.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal (FrP) fra Landbruks- og matdepartementet, generalsekretær Nils Øveraas i DNT og avdelingsdirektør Leidulf Mydland fra Riksantikvaren var til stede, sammen med hundrevis av glade vandrere, da Stølsrute i Valdres ble åpnet i august.

Stølsruta er en fem dagers vandring som går over stølsvidda som strekker seg gjennom Nord- Aurdal, Vestre Slidre og Vang i Valdres.

– Får smaken på seterliv

– DNT Valdres har i samarbeid med Valdres Natur- og Kulturpark merket og tilrettelagt tursti langs hele ruta. Underveis kan turgåere overnatte på stølene, stifte bekjentskap med beitedyra og smake på stølsprodukter, sier prosjektleder i Valdres, Ina Syversen, og legger til:

– Dagsetappene er ikke lengre enn at turen er overkommelig også for barnefamilier. Mesteparten av turen er i lettgått åpent beitelandskap over tregrensa.

Nasjonal prosjektleder for Historiske Vandreruter, Louise Brunborg-Næss, opplyser at de 11 historiske vandrerutene har fått totalt 1,6 millioner kroner i støtte fra myndighetene.

Millioner i støtte

– Vi har fått 1,3 mill. i støtte fra Riksantikvaren over en fireårsperiode. I tillegg til 200000 kroner aktivitetsmidler fra Miljødirektoratet i 2018 og 80000 fra Riksantikvaren til spesifikke kommunikasjonstiltak for 2017 og 2018, sier Brunborg-Næss.

I tillegg kommer 1,2 millioner i private midler fra Sparebankstiftelsen DNB.

– Det er veldig gledelig at Klima- og miljøvernministeren har lovet et øremerket tilskudd til Historiske vandreruter på statsbudsjettet for 2019. Det vil gi oss muligheter til å åpne flere nye Historiske vandreruter i hele landet. I tillegg kan vi sikre enda bedre kvalitet på rutene når det gjelder skilting og informasjonsopplegg. Samtidig kan vi stimulere til mer aktivitet og enda flere dugnadstimer langs Historiske vandrerutene, sånn at flere for oppleve disse fantastiske turene, sier Brunborg-Næss.

Landskapet har vært viktige ressursområder for den fastboende kvenske, samiske og norske befolkningen. Lise Brekmoe, prosjektleder Historisk vandrerute i Reisadalen

– Friluftsliv på ny måte

Hun framholder at det gode samarbeidet mellom Riksantikvaren og DNT gir mulighet til å se friluftsliv og kulturarv i sammenheng på en helt ny måte.

– Vi er begge organisasjoner som jobber for å ta vare på kvalitetene i landskapet og gi folk rike opplevelser i møtet med sine omgivelser.

Målet på sikt er at det skal være historiske vandreruter i alle landets fylker.

Brunborg-Næss understreker at de prosjektene har fått veldig mye ut av midlene de er tildelt, blant annet på grunn av en stor dugnadsinnsats i de ulike lokalmiljøene.

– Når folk på tur oppdager og lærer om kulturarven – og ser spor etter de som har vandret langs de samme rutene i tidligere tider – får de større respekt for stien og omgivelsene. I tillegg få de en mye rikere turopplevelse, sier Brunborg-Næss.