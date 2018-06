Kraftig reduksjon i rømt oppdrettslaks

Ifølge den ferske rapporten «Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2017» har en svært stor reduksjon i rømt oppdrettslaks de siste årene også ført til rekordlave registreringer av oppdrettslaks som går opp i elvene våre.

- Nye resultat viser at kun 15 av 197 undersøkte vassdrag i 2017 hadde mer enn 10 prosent rømt oppdrettslaks. Dette er det laveste antallet siden overvåkingen av rømt laks startet, sier prosjektleder for det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt fisk, Vidar Wennevik, til Nationen.

Fakta Oppdrett av laks i Norge Oppdrettsnæringen produserer mer enn 1,2 millioner tonn fisk årlig, hvorav 95 prosent eksporteres. Den norske oppdrettsnæringen holdt omlag 790 millioner laks i 2017. Laks er dermed det husdyret det holdes absolutt mest av i Norge. I 2017 rømte 15.000 laks fra norske oppdrettsanlegg - mot 132.000 laks på rømmen i 2016. Ny forskning viser en betydelig reduksjon de siste årene i elver som har mer enn 10 prosent oppdrettslaks. Kilder: Sjømat Norge, Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet

Ifølge den nye rapporten, som den nasjonale overvåkingsgruppen for rømt oppdrettslaks står bak, er antall vassdrag med over 10 prosent oppdrettslaks redusert med hele 60 prosent de siste fire årene:

Kraftig reduksjon fra 2014

- I 2017 er det kun 8 prosent av de undersøkte vassdragene som har mer enn 10 prosent oppdrettslaks. Tilsvarende prosent i 2016 var 10 prosent. I 2014 hadde hele 21 prosent av elvene mer enn 10 prosent oppdrettslaks, sier Wennevik.

Det er Fiskeridirektoratet som mottar rapporter om rømt fisk. I fjor rapporterte oppdretterne at kun 15.000 laks hadde rømt.

- Samme tall for 2016 var 132.000 laks - og i 2014 ble det meldt om hele 300.000 laks på rømmen, sier Wennevik.

Ifølge den nye forskerrapporten er det regionale variasjoner i andelen rømt oppdrettslaks i ulike bestander. Med unntak av vassdrag fra Østfold til Ryfylke, er det elver med moderat til høyt innslag av rømt oppdrettsfisk i hele landet.

Høyest andel i Hardanger

Hardangerfjorden er området med høyest andel av rømt fisk i vassdragene i 2017.

- Det betyr ikke nødvendigvis at antall rømt fisk som observeres er veldig høyt. Høye andeler i enkelte av elvene i Hardanger har også sammenheng med at noen av disse bestandene består av et lite antall fisk. Dermed blir andelen rømt laks estimert som høy selv om antall rømt laks er begrenset, sier Wennevik.

Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks ble utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2014.

- Programmet koordineres av Havforskningsinstituttet og gjennomføres i samarbeid med blant andre Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet, sier Wennevik.

Glede i lakseelvene

Vassdragene som blir overvåket er valgt ut fra en rekke kriterier som god geografisk spredning og inkludering av de nasjonale laksevassdragene. Det er også lagt vekt på representasjon av vassdrag av ulik størrelse.

- Data blir samlet inn fra sportsfiske om sommeren og høstfiske samt stamfiske og drivtellinger/gytefisktelling om høsten, sier Wennevik.

Antall laksesmolt som rømmer ser også ut til å gå nedover. Her var det tidligere store mørketall. Erik Sterud, fagsjef Norske Lakseelver

Aktørene i de norske lakseelvene gleder seg over utviklingen med færre oppdrettslaks i vassdragene.

- Frem til i år har det vært en jevn reduksjon i antallet oppdrettslaks på rømmen. Dersom dette stabiliserer seg på et lavere nivå, vil innvirkningen på de ville laksebestandene bli mindre. Det er også positivt at antall smolt som rømmer ser ut til å gå nedover. Her var det tidligere store mørketall, sier fagsjef Erik Sterud i Norske Lakseelver.

To større uhell i 2018

Et lite skår i gleden er det likevel at rømmingstallene så langt i år viser en betydelig økning i forhold til hele 2017.

- Så langt i 2018 har til sammen 110.000 laks rømt. Det er her snakk om uhell ved to oppdrettsanlegg i forbindelse med lakselusbehandling, sier kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Sjømat Norge til Nationen.

Han viser til at oppdrettsnæringen de siste årene har lagt ned store ressurser for å hindre nettopp lakserømming.

- Det gjennomføres mye opplæring og mange ulike kurs på dette feltet. Derfor er det svært gledelig at ny forskning viser en utvikling med færre oppdrettslaks i elvene langs hele kysten fra Østfold til Finnmark, sier Kvistad.