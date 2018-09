Knallhard og uforsonlig maktkamp i Sverige

Alliansen inviterte onsdag Löfven til samtaler om muligheten for at Socialdemokraterna kan bli støtteparti for en borgerlig regjering.

– At vi skulle bli støtteparti for den borgerlige blokken, er en tanke som kan avskrives fullstendig, var statsministerens kontante svar.

Löfven beskrev det som «ulovlig og udemokratisk» hvis de fire borgerlige partiene skulle danne regjering selv om de blir mindre enn det rødgrønne alternativet. Onsdag så det ut til at de tre rødgrønne partiene vil bli marginalt større enn Alliansen.

– Vi kan ikke etablere en praksis i Sverige der man sementerer en blokkpolitikk hvor den borgerlige blokken skal regjere om den blir størst, og hvor den borgerlige blokken også skal regjere om den blir minst, sier han.

– De borgerlige blir bare størst om man regner inn Sverigedemokraterna (SD), slår Löfven fast.

– Respekt for valget

De fire borgerlige partilederne hamret løs på Löfven på en felles pressekonferanse onsdag.

– Respekt for valgresultatet krever at regjeringen går av, sa Moderaternas partileder Ulf Kristersson.

– Vi går videre med den ambisjonen at vi vil bygge en felles allianseregjering. Alliansen er den naturlige regjeringsbyggeren. Vi har vokst og er det største felles regjeringsalternativet, sier han.

Den siste påstanden parerer Löfven ved å minne om at Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet sammen har snekret åtte budsjetter de siste fire årene.

Regjeringssjefen understreker at han gjerne går inn i samtaler med alle «anstendige» partier, men avviser samarbeid med SD.

Ulike beskrivelser

Alliansen legger vekt på at både Socialdemokraterna og regjeringen samlet, med Socialdemokraterna og Miljöpartiet, gikk kraftig tilbake i valget.

Men samtidig ble den rødgrønne blokken, hvis også Vänsterpartiet inkluderes, marginalt større enn Alliansen, med 40,6 mot 40,3 prosent av stemmene.

Med til dette bildet hører også at Alliansen samlet gikk fram i valget, men at Moderaterna gikk kraftig tilbake.

Samtidig har ingen av blokkene støtte fra over halvparten av plassene i Riksdagen, siden de ikke vil samarbeide med SD, som ligger på vippen.

Kristdemokraternas partileder Ebba Busch Thor slår fast at det ikke er aktuelt med en ny såkalt desemberavtale, som i forrige periode holdt SD utenfor makt.

«Seire eller dø»

Sverigedemokraternas sjefideolog Mattias Karlsson gjorde ikke noe forsøk på å nærme seg de andre partiene da han la ut et innlegg på Facebook onsdag. Der fremholdt han at svenskene alltid har «reist seg og seiret», trass i okkupasjon fra fremmede makter og utenlandske krefter som har undertrykt befolkningen.

Det har skjedd "takket være den kompromissløse staheten, overbevisningen, offerviljen og lederskapet hos en liten skare patrioter", skriver Karlsson.

Nå mener han at «våre motstandere virkelig har tvunget oss inn i en eksistensiell kamp om vår kulturs og vår nasjons overlevelse,» og at skjebnen har pekt ut SD til å gjøre motstand.

– Det finnes bare to valg, seier eller død. Det finnes bare en vei, og det er fremover, skriver Karlsson.

Löfven beskriver utspillet som ren krigsretorikk, mens innenriksminister Ardalan Shekarabi uttrykker seg slik på Twitter:

- Den demokrat som ser disse kreftene som et "regjeringsgrunnlag" er naiv og har ikke lært noe av Europas historie.

