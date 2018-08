Hundrevis deltok i aksjon mot bomstasjonar og auka bomprisar

Aksjonen kom i stand i samband med den kommande auken av bompengeavgifta og 38 nye bomstasjonar som skal setjast i drift frå 1. oktober. Det kjem nye bomstasjonar frå Sandnes i sør til Stavanger og Randaberg i nord og Sola, Risavika og Hafrsfjord i vest.

Aksjonen starta i Stavanger og Sandnes klokka 18, og trafikken gjekk svært sakte mellom anna på Bybrua i Stavanger og på Heigreveien i Sandnes. Politiet trur rundt 1.000 personar deltok i demonstrasjonen berre i Sandnes.

– Det viser seg at når bomringen no er rett rundt hjørnet og i ferd med å bli ein realitet for folk, da ser dei òg konsekvensane av dette. Derfor blir folk sinte og kjem no ut i gatene og markerer misnøya si mot det vedtaket som er fatta, seier Sigurd Sjursen til NRK. Han starta Facebook-gruppa «For vi som er motstandere av bomringen i Sandnes og Stavanger», som no har over 44.000 medlemmer.

44 kroner per passering

For lette køyretøy skal bomtakstane setjast opp frå 20 til 22 kroner utanom rushtida i den såkalla Bymiljøpakka , mens prisen blir dobbelt så høg – 44 kroner – innanfor rushtida på morgonen og ettermiddagen. Dei nye takstane skal vurderast etter eitt år.

Rushtidsavgifta skal naturlegvis berre betalast på kvardagar, og det er fleire rabattordningar. Med bombrikke i bilen får bilistane 20 prosent rabatt, og det skal berre betalast for éi passering per time. Maksimalt skal bilistane betale for 75 passeringar per månad.

I regnet og med nærmast konstant tuting rundt seg, var Sjursen soleklar på at den siste aksjonen ikkje er gjennomført. Håpet er at politikarane blir påverka til å snu.

– Sjølvsagt blir det fleire demonstrasjonar. Vi kjem til å køyre på framover, og når vi ser at folkemengda veks for kvar gong vi arrangerer noko, så er det klart at vi skal halde trykket oppe. Og vi skal minne politikarane på at nok er nok, og at vi vil ha ei forandring på det som no er vedtatt, seier han.

Drapstruslar

Den betente bompengesaka har vekt harme hos mange. Ei meiningsmåling gjennomført av Respons Analyse på oppdrag frå Stavanger Aftenblad og NRK i perioden 15. til 20. august, viser at sju av ti er motstandarar av den nye bomringen.

Motstanden har òg ført til politimeldingar. Førre veke valde det nye regionale bompengeselskapet for Sør- og Vestlandet, Ferde, å melde drapstruslar retta mot administrerande direktør Trond Juvik til politiet.

Truslane kom i kommentarfeltet under ein artikkel i Stavanger Aftenblad der Juvik var intervjua. I ein av kommentarane skriv ein person at Ferde-sjefen «skulle hatt ei kule i pannen å en bomstasjon opp i rævva», mens ein annan svarte: «Håbe det skjer kjapt som faen». Den eine personen har i andre innlegg oppmoda til å sprengje bomstasjonane og har skrive «skulle visst hvor de bor» under eit kritisk innlegg om styringsgruppa for Bymiljøpakka.

– Folk må tenkje over kva dei skriv, sjølv om dei sit heime i stua framfor skjermen. Det dei skriv, treffer hardt for dei som er offer, og det kan vere straffbart, seier politiinspektør Leif Ole Topnes til avisa.

Politiet kunne elles melde om at aksjonane onsdag gjekk greitt for seg, sjølv om køane varte ei stund utover kvelden.